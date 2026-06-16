4월 통화량 4154조원…반도체 기업 자금·CMA 유입에 증가폭 확대

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M2 25.3조 늘며 두 달째 증가…전월비 0.6%↑

정기예적금 13조 '증가 전환'…CMA도 8.3조 유입

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 =올해 4월 시중 통화량이 반도체 기업의 예치자금 유입과 주식 투자 대기자금 증가 영향으로 전월보다 25조원 넘게 늘었다. 광의통화(M2) 증가율도 전월보다 확대되며 두 달 연속 증가세를 이어갔다.

한국은행이 16일 발표한 '2026년 4월 통화 및 유동성'에 따르면 4월 광의통화(M2·평잔)는 4153조 9000억원으로 전월 대비 25조 3000억원(0.6%) 증가했다. 전월 증가율은 0.4%였으며, 전년 동월 대비 증가율은 5.7%로 전월(5.5%)보다 확대됐다.

[자료=한국은행]

금융상품별로는 2년 미만 정기예적금이 13조원 늘어나며 전월 1조 4000억원 감소에서 증가로 전환했다. 이는 반도체 기업의 예치자금이 늘어난 영향이다. 기타통화성상품도 주식 투자 대기자금 유입 등에 힘입어 종합자산관리계좌(CMA)를 중심으로 8조3000억원 증가했다.

경제주체별로는 비금융기업이 16조 1000억원 늘어나며 증가세를 주도했다. 가계 및 비영리단체는 7조원, 사회보장기구와 지방정부가 포함된 기타부문은 1000억원 각각 증가했다. 반면 기타금융기관은 6000억원 감소했다.

구 M2는 전월 대비 1.3% 증가한 4684조 6000억원을 기록했다. 전년 동월 대비 증가율은 10.3%로 전월(9.3%)보다 확대됐다. 수익증권은 전년 동월 대비 51.4% 증가하며 높은 증가세를 이어갔다.

협의통화(M1·평잔)는 1371조 5000억원으로 전월 대비 0.4% 증가했다. 다만 증가율은 전월(0.7%)보다 둔화됐다. 전년 동월 대비 증가율은 8.3%를 기록했다.

금융기관유동성(Lf·평잔)은 전월 대비 0.5% 증가한 6219조 3000억원을 기록했다. 광의유동성(L·말잔)은 전월 말 대비 1.8% 증가한 7962조 9000억원으로 전월(-0.5%) 감소에서 증가로 전환했다.

eoyn2@newspim.com