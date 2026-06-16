차바이오F&C '에버셀', 클레이 팩클렌저 출시

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 차바이오그룹 관계사 차바이오F&C의 안티에이징 화장품 브랜드 에버셀이 신제품 '마이크로 턴오버 클레이 팩클렌저(클레이 팩클렌저)'를 출시했다고 16일 밝혔다.

회사에 따르면 이 제품은 세정, 모공 관리, 피부 온도 관리를 한 제품에 담은 3-in-1 클렌저로, 폼클렌징과 클레이 팩 기능을 결합했다. 마른 얼굴에 바르는 클레이 크림 제형으로, 피부에 바르고 부드럽게 문지르면 흰색에서 분홍빛으로 변한다. 물을 묻히면 조밀한 거품으로 바뀌어 폼클렌저처럼 사용할 수 있으며, 아침에는 데일리 클렌저로, 저녁에는 클레이 팩처럼 활용 가능하다.

또한 최근 클렌징 제품은 단순 세정을 넘어 모공·피지·각질 등 피부 컨디션을 함께 관리하는 방향으로 확장되고 있다. 피부 건강과 수명에 대한 관심이 높아지면서 세안 단계에서도 피부 온도와 컨디션을 함께 관리하는 제품이 주목받고 있다.

에버셀 마이크로 턴오버 클레이 팩클렌저. [사진=차바이오F&C]

제품에는 클레이와 핑크 칼라민이 함유돼 있다. 클레이는 피지와 각질, 모공 속 노폐물을 흡착해 씻어내는 데 도움을 주며, 핑크빛 칼라민은 세안 과정에서 피부를 편안하게 관리할 수 있도록 돕는다. 특허 성분 '스킨 쿨러'를 적용해 외부 환경과 일상 활동으로 달아오른 피부를 세안 단계에서 편안하게 관리할 수 있도록 설계했으며, 피부가 편안하게 느끼는 33도 온도 케어를 지향한다.

인체적용시험 결과 사용 후 피부 표면 온도가 4.4도 감소했으며, 모공 면적과 모공 깊이 개선에도 도움을 주는 것으로 나타났다. 모공 속 노폐물과 미세먼지 세정 효과는 각각 99.6%를 기록했다. 소비자 만족도 조사에서도 세안 후 피부 탄력감, 모공 속 노폐물 세정력, 촉촉한 수분감 등 주요 항목에서 높은 만족도를 보였다.

차바이오그룹의 세포기술 및 바이오 연구 역량을 바탕으로 개발한 CHA-EV 엑소좀 콤플렉스와 로즈 PDRN, 5중 히알루론산도 함유해 세안 후에도 피부가 건조하지 않고 촉촉한 상태를 유지할 수 있도록 돕는다.

차바이오F&C 김석진 대표는 "클레이 팩클렌저는 세안 단계부터 피부 컨디션을 관리할 수 있는 솔루션을 제공한다"며 "피부 건강과 수명에 대한 관심이 커지는 가운데 에버셀은 차바이오그룹의 차별화된 세포기술을 기반으로 관련 뷰티 라인업을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

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