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삼성전자, 사흘간 전략회의…AI·종전 후 전략 다시 짠다

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  • 삼성전자가 16일부터 사흘간 글로벌 전략회의를 열어 하반기 사업 전략을 점검했다
  • DS 부문은 HBM·차세대 메모리와 파운드리 실적 개선, 미국 테일러 공장 가동 전략을 논의했다
  • DX 부문은 AX 확대 적용과 갤럭시 Z 신제품, 프리미엄 TV·AI 가전 중심의 글로벌 판매 전략을 마련했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

HBM4·HBM5·파운드리 점검…AI 반도체 경쟁력 강화 방안 논의
전사 AX 추진 본격화…중동 리스크 완화에 글로벌 판매 전략 재정비

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 16일부터 사흘간 글로벌 전략회의를 열고 하반기 사업 전략을 점검한다. 인공지능(AI) 반도체와 차세대 기기 경쟁력 강화는 물론 최근 선언한 전사적 AI 전환(AX) 추진 방안도 주요 의제로 다뤄질 전망이다. 미국·이란 종전 합의에 따른 공급망 및 물류 환경 변화를 반영한 지역별 판매 전략도 함께 논의될 것으로 보인다.

16일 재계에 따르면 삼성전자 디바이스경험(DX) 부문은 16~18일, 디바이스솔루션(DS) 부문은 18일 각각 전략회의를 개최한다. 회의에는 주요 경영진과 해외 법인장이 참석해 사업별 현황을 공유하고 하반기 목표와 실행 방안을 논의한다.

서울 서초구 삼성전자 서초사옥 [사진 = 뉴스핌DB]

전영현 부회장이 주재하는 DS 부문은 AI 인프라 수요 확대에 따른 고대역폭메모리(HBM)와 소캠(SOCAMM) 공급 전략, 차세대 메모리 개발 계획 등을 점검할 것으로 알려졌다. 최근 엔비디아 차세대 AI 플랫폼용 HBM4 공급과 HBM4E, HBM5 등 차세대 제품 경쟁력 확보 방안도 주요 안건으로 거론된다.

파운드리 사업부는 하반기 실적 개선과 신규 고객 확보 전략을 논의한다. 연내 가동이 예정된 미국 테일러 공장의 준비 상황과 첨단 공정 수주 확대 방안도 점검할 것으로 예상된다.

노태문 사장이 이끄는 DX 부문은 모바일경험(MX), 영상디스플레이(VD), 생활가전(DA) 사업부별로 회의를 열고 글로벌 시장 변화에 대응한 판매 전략을 수립한다. 특히 최근 전사적으로 추진 중인 AI 전환(AX)을 사업 전반에 확대 적용하는 방안이 집중 논의될 전망이다.

MX 사업부는 하반기 출시 예정인 갤럭시 Z 폴드·플립 신제품의 글로벌 마케팅 전략과 AI 기능 경쟁력 강화 방안을 점검한다. VD·DA 사업부는 중국 업체들의 공세에 대응해 프리미엄 TV와 AI 가전 중심의 차별화 전략을 논의할 것으로 전해졌다.

업계에서는 삼성전자가 이번 회의를 통해 AI 반도체와 AI 기기를 축으로 한 성장 전략을 구체화하고, 하반기 실적 반등을 위한 사업별 실행 계획을 마련할 것으로 보고 있다.

syu@newspim.com

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B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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