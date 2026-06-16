삼성전자, 사흘간 전략회의…AI·종전 후 전략 다시 짠다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

HBM4·HBM5·파운드리 점검…AI 반도체 경쟁력 강화 방안 논의

전사 AX 추진 본격화…중동 리스크 완화에 글로벌 판매 전략 재정비

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 16일부터 사흘간 글로벌 전략회의를 열고 하반기 사업 전략을 점검한다. 인공지능(AI) 반도체와 차세대 기기 경쟁력 강화는 물론 최근 선언한 전사적 AI 전환(AX) 추진 방안도 주요 의제로 다뤄질 전망이다. 미국·이란 종전 합의에 따른 공급망 및 물류 환경 변화를 반영한 지역별 판매 전략도 함께 논의될 것으로 보인다.

16일 재계에 따르면 삼성전자 디바이스경험(DX) 부문은 16~18일, 디바이스솔루션(DS) 부문은 18일 각각 전략회의를 개최한다. 회의에는 주요 경영진과 해외 법인장이 참석해 사업별 현황을 공유하고 하반기 목표와 실행 방안을 논의한다.

서울 서초구 삼성전자 서초사옥 [사진 = 뉴스핌DB]

전영현 부회장이 주재하는 DS 부문은 AI 인프라 수요 확대에 따른 고대역폭메모리(HBM)와 소캠(SOCAMM) 공급 전략, 차세대 메모리 개발 계획 등을 점검할 것으로 알려졌다. 최근 엔비디아 차세대 AI 플랫폼용 HBM4 공급과 HBM4E, HBM5 등 차세대 제품 경쟁력 확보 방안도 주요 안건으로 거론된다.

파운드리 사업부는 하반기 실적 개선과 신규 고객 확보 전략을 논의한다. 연내 가동이 예정된 미국 테일러 공장의 준비 상황과 첨단 공정 수주 확대 방안도 점검할 것으로 예상된다.

노태문 사장이 이끄는 DX 부문은 모바일경험(MX), 영상디스플레이(VD), 생활가전(DA) 사업부별로 회의를 열고 글로벌 시장 변화에 대응한 판매 전략을 수립한다. 특히 최근 전사적으로 추진 중인 AI 전환(AX)을 사업 전반에 확대 적용하는 방안이 집중 논의될 전망이다.

MX 사업부는 하반기 출시 예정인 갤럭시 Z 폴드·플립 신제품의 글로벌 마케팅 전략과 AI 기능 경쟁력 강화 방안을 점검한다. VD·DA 사업부는 중국 업체들의 공세에 대응해 프리미엄 TV와 AI 가전 중심의 차별화 전략을 논의할 것으로 전해졌다.

업계에서는 삼성전자가 이번 회의를 통해 AI 반도체와 AI 기기를 축으로 한 성장 전략을 구체화하고, 하반기 실적 반등을 위한 사업별 실행 계획을 마련할 것으로 보고 있다.

syu@newspim.com