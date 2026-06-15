용인특례시, 시민 위한 하천 산책로 안내 지도 발표

AI 핵심 요약beta
- 용인특례시가 15일 하천 산책로 안내지도를 공개했다
- 24곳 노선과 출입구·편의시설 정보를 담았다
- 시는 자료 갱신과 기능 고도화를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시가 시민들의 하천 산책로 이용 편의를 높이기 위해 '하천 산책로 안내 지도'를 공개했다.
15일 용인특례시에 따르면 시는 시청 누리집에 하천별 산책로 노선과 진·출입구 위치, 운동시설, 화장실 등 주요 편의시설 정보를 담은 안내지도를 게시했다.
안내지도에는 가산천, 고매천, 공세천, 관정천, 금학천, 금어천, 동막천, 정평천, 주북천, 진위천, 신갈천, 양지천, 영덕천 등 24곳의 산책로 정보가 포함됐다.
시는 그동안 분산돼 있던 하천 산책로 정보를 한눈에 볼 수 있도록 체계적으로 정리해 시민들의 접근성과 이용 편의를 높였다고 설명했다.
또 주기적으로 현황과 사진을 최신 자료로 갱신하고 재난 폐쇄회로(CC)TV 등과의 연계를 통해 다양한 정보를 추가하는 등 단계적인 기능 고도화도 추진할 계획이다.
이창엽 시 생태하천과장 "시민이 하천 산책로를 더욱 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 안내 지도를 마련했다"며 "앞으로도 이용자 편의 향상을 위해 정보를 지속적으로 보완해 나가겠다"고 말했다.
seraro@newspim.com