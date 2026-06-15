국가데이터처, UN 기구와 성인지 범죄통계 연수 공동 개최

AI 핵심 요약beta
- 국가데이터처가 15일 성인지 범죄통계 연수를 개시했다
- 아태 9개국 통계 담당자 초청해 범죄통계 교육을 했다
- 성인지 통계·SDGs 지표 역량 강화와 국제협력을 논의했다
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[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 국가데이터처 국가데이터인재개발원은 오는 19일까지 아제르바이잔, 방글라데시, 캄보디아 등 아시아·태평양 지역 9개국 범죄통계 담당자를 초청해 '성인지 관점에서 본 범죄통계' 연수를 실시한다고 15일 밝혔다.
15일부터 시작된 이번 연수는 국가데이터처를 비롯해 유엔 아시아·태평양 범죄통계 협력센터(UNODC-KOSTAT CoE), 유엔 아시아·태평양 통계연수소(UNSIAP), 유엔 여성기구 지식·파트너십센터(UN Women) 등 4개 기관이 공동 주관한다.
이번 연수의 주요 내용은 성인지 관점의 범죄통계 이해, 성인지 기반 범죄통계의 생산·분석·제공을 위한 도구와 체계, 기술기반 여성 폭력(TFVAW) 측정 방법, 국제표준에 따른 지속가능발전목표(SDGs) 지표 산출 실습 등이다.
연수 참가자들은 성인지 개념과 범죄통계 관련 체계에 대한 이해를 높이고, 지속가능발전목표(SDGs) 지표 생산 역량을 강화하기 위한 교육과 실습에 참여한다. 또 각국의 범죄통계 생산 사례와 정책 활용 경험을 공유하고, 통계 활용 및 협력 방향도 논의할 예정이다.
국가데이터처 관계자는 "이번 연수를 계기로 아시아·태평양 지역 국가들과 범죄통계 협력 기반을 더욱 확대하고, 지속가능발전목표(SDGs) 이행을 위한 국제 범죄통계 생산을 지원할 계획"이라고 말했다.
wideopen@newspim.com