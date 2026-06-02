[이재명 정부 1년] 국가데이터처, 'AI 중심 데이터 관리' 청사진…기본법 발의로 추진 가속

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국가데이터기본법 제정안, 5월 27일 국회 발의

인구위기 극복·청년정책 지원 확대

AI 친화적 통계 메타데이터 구축

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 국가데이터처가 이재명 정부 출범 1년을 맞아 부처별로 흩어진 데이터를 국가 차원에서 관리하고, 인공지능(AI)이 데이터를 정확하게 활용할 수 있는 기반을 구축하겠다는 계획을 공개했다.

국가데이터처는 2일 '국민이 믿고 쉽게 활용할 수 있는 데이터, 대한민국 국정과제를 뒷받침하는 통계'를 비전으로 삼고 이 같은 방안을 추진했다고 밝혔다. 국가데이터처는 1990년 통계청 개청 이후 35년 만에 국가데이터처로 승격돼 지난해 10월 공식 출범했다.

대전정부청사 전경 [사진=뉴스핌DB]

국가데이터처의 가장 큰 역할은 국가 차원의 데이터 관리체계 구축이다. 데이터의 체계적 관리와 활용 기반을 마련하는 것이 국가데이터처에 주어진 핵심 과제다. 이를 위한 법적 근거 마련에도 속도를 내고 있다.

국가 차원에서 관리·연계·활용할 필요가 있는 데이터를 '국가데이터'로 정의하는 내용을 골자로 한 국가데이터기본법이 지난달 27일 발의됐다. 법안에는 국가데이터 총괄·조정, 중요 국가데이터 지정·관리, 데이터 연계·활용, 품질관리 등에 대한 세부 내용이 담겼다.

AI 시대에 중요성이 커진 데이터 활용 기반도 강화된다. 국가데이터처는 AI가 공식통계 데이터베이스(DB)를 정확하게 읽고 해석할 수 있도록 통계 메타데이터를 구축하겠다는 방침이다.

전날 정부세종청사에 열린 브리핑에서 안형준 국가데이터처장은 "우리나라가 가지고 있는 데이터 생태계가 주변국에 비해 부족한 것은 사실"이라며 "경쟁력을 갖추기 위해서는 과학적인 데이터 구축이 기반이 돼야 한다"고 설명했다.

데이터 보호 신기술도 도입된다. 암호화 상태에서 보존과 연계·연산 처리가 가능한 동형암호 기술과 원자료와 통계적 특성이 유사한 합성자료인 재현자료 등을 활용해 데이터를 보호할 계획이다.

정책 맞춤형 융합데이터 개발도 본격화된다. 국가데이터처는 지난해 11월 다양한 기업 정보를 제공하기 위한 중소기업통계DB를 구축한 데 이어 통계등록부 기반 공공·민간 데이터를 연계해 정책 맞춤형 융합데이터를 구축하고 있다. 고령자 정책과 고독사 대응 등 정책 수립에 활용할 예정이다.

인구위기와 청년정책 관련 데이터도 보강했다. 인구동태패널통계를 개발해 특정 인구집단의 경제·사회적 특성별 혼인·출산 변화 등을 분석했다. 또 청년 삶의 질 분석 등 다양한 데이터를 제공해 청년정책 수립을 지원한 성과를 강조했다.

외식, 여가, 생활서비스 등 생활밀접업종과 제조업 기반의 핵심 뿌리산업을 업종·매출·인구 측면에서 분석·시각화한 업종통계지도도 제공했다.

한편 국가데이터처는 AI를 적용해 시스템 중단 없이 데이터를 분석할 수 있는 통계데이터센터 운영 방식을 기존 주간 중심에서 야간과 주말까지 확대하기로 했다.

안 청장은 "인구주택총조사, 농림어업총조사 및 경제총조사 결과, 소비자물가지수 개편, 장래인구추계 작성 등 각 분야의 통계 개선 결과를 올해 안에 공개할 예정"이라고 설명했다.

이어 "데이터를 어떤 방식으로 관리해야 AI 활용 성능을 높일 수 있는지에 대한 체계를 만들고, 전체적인 데이터 정책을 세우는 것이 가장 큰 목적"이라고 강조했다.

wideopen@newspim.com