네이버, 동물병원 특화 플레이스 플러스 출시

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진료 통계·정보 한곳에서 비교…병원은 신규 고객 유입 기대

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버가 동물병원 관리 시스템과 연동해 진료 정보를 제공하는 '플레이스 플러스' 서비스를 15일 출시했다.

기존에는 반려동물 보호자들이 병원 홈페이지를 일일이 확인하거나 커뮤니티에서 정보를 수집해야 했다. 이제 플레이스 플러스를 통해 여러 동물병원을 한곳에서 비교 검색할 수 있다.

네이버가 동물병원 관리 시스템과 연동해 진료 정보를 제공하는 '플레이스 플러스' 서비스를 15일 출시했다. [사진= 네이버]

서비스는 최근 3개월간 방문이 많은 진료, 방문 많은 요일·시간대, 진료 과목별 비중, 동물 종별·연령별 재방문 비율 등의 통계를 자동으로 제공한다.

사용자는 진료 대상 동물, 진료 과목, 입원·미용 등 부가서비스 제공 여부로 필터링해 원하는 병원을 찾을 수 있다.

동물병원은 신뢰도 높은 정보와 사용자 리뷰가 검색 결과에 노출돼 신규 고객 유입을 기대할 수 있다. 네이버페이 결제 단말기를 활용하면 방문자에게 포인트 혜택을 제공하고 방문자는 영수증 없이 리뷰를 작성할 수 있어 방문 통계가 다시 검색 결과에 반영되는 구조가 만들어진다.

서비스는 우선 인투씨엔에스 솔루션을 사용 중인 동물병원을 대상으로 시작되며, 다른 솔루션 사용 병원으로 점진 확대할 계획이다.

이세훈 네이버 플레이스 사업기획 리더는 "최근 반려동물 양육 가구가 늘어나며 보다 깊이 있는 동물병원 정보를 얻고자 하는 탐색 수요가 함께 증가하는 추세에 맞춰 동물병원 맞춤 플레이스 플러스를 선보이게 됐다"면서 "사용자들이 플레이스 검색만으로도 반려동물 진료에 가장 적합한 동물병원을 한번에 찾을 수 있도록 커버리지를 지속적으로 확대하겠다"라고 밝혔다.

origin@newspim.com