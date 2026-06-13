[2026WC] B조-개최국 캐나다, 보스니아와 1-1…'한국 32강 상대조' 혼전 양상

AI 핵심 요약beta
- 캐나다가 13일 보스니아와 1-1로 비겼다
- 보스니아가 선제골을 넣고 끝까지 버텼다
- 카일 래린이 동점골을 넣었지만 승부를 못 뒤집었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 공동 개최국 캐나다가 안방에서 체면을 구겼다. 한 수 아래로 평가받은 보스니아 헤르체고비나를 상대로 승리를 거두지 못했다.
캐나다(FIFA 랭킹 35위)는 13일(한국시간) 캐나다 토론토 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 B조 1차전에서 보스니아 헤르체고비나(61위)와 1-1로 비겼다. 안방을 가득 메운 홈 관중의 일방적인 응원과 유명 배우 라이언 레이놀즈의 격려도 무색했다.
주도권은 캐나다가 잡았지만 선제골은 보스니아의 몫이었다. 전반 21분 이반 바시치의 코너킥을 세아드 콜라시나츠가 머리로 돌려놨고 이를 요보 루키치가 헤더로 마무리하며 캐나다 골망을 흔들었다. 선제골을 넣은 보스니아는 수비 라인을 깊숙이 내리며 철저한 잠그기 작전에 돌입했다. 캐나다는 압도적인 점유율에도 유효 슈팅을 단 1개만 기록한 채 전반을 0-1로 뒤진 채 마쳤다.
후반 들어 캐나다의 파상공세가 이어졌으나 운이 따르지 않았다. 후반 8분 리치 러레이아의 결정적인 슈팅은 보스니아 콜라시나츠의 발을 맞고 크로스바를 때렸다. 후반 22분 타니 올루와시의 헤더 슈팅 역시 골라인 바로 앞에서 보스니아 수비진의 머리에 걸렸다.
패색이 짙어지던 캐나다를 구한 건 교체 카드였다. 후반 31분 올루와시 대신 그라운드를 밟은 카일 래린이 해결사가 됐다. 투입 후 단 2분 만인 후반 33분, 프로미스 데이비드의 패스를 받은 래린이 페널티 박스 안에서 오른발 슈팅을 날렸고 이 공이 보스니아 수비수 몸에 굴절되며 골문 안으로 빨려 들어갔다. 캐나다는 경기 막판까지 역전골을 노렸으나 보스니아의 육탄 방어를 더는 뚫지 못했다.
이번 무승부로 B조는 한 치 앞을 알 수 없는 혼전 양상에 빠졌다. 이 결과는 홍명보호에게도 직접적인 영향을 미친다. 한국이 A조 2위로 32강에 오를 경우, 이 조 2위와 16강 진출을 다투게 된다. 당초 캐나다와 스위스의 2파전이 예상됐으나 보스니아가 고춧가루를 뿌리며 한국의 32강 상대 예측도 복잡해졌다.
psoq1337@newspim.com