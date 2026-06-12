[2026WC] 美·英 매체도 주목한 '중원 사령관' 황인범…"부족한 공격력 채워"

AI 핵심 요약beta
- 한국 대표팀이 12일 체코전에서 2-1 역전승을 거뒀다
- 황인범이 1골 1도움으로 POTM에 선정돼 해외의 호평을 받았다
- 한국은 19일 같은 구장에서 개최국 멕시코와 맞붙는다
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자= 한국의 2026 북중미 월드컵 첫 승리가 해외에서도 긍정적인 평가를 받았다. 특히 황인범의 활약에 주목했다.
한국은 12일(한국시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 체코와 월드컵 A조 조별리그 1차전에서 2-1로 승리했다. 체코 수비수 라디슬라프 크레이치(울버햄프턴)에게 선제골을 내줬지만, 황인범(페예노르트)의 동점골과 오현규(베식타시)의 결승골로 역전승을 거둘 수 있었다.
여러 선수들의 활약이 있었지만, 특히 황인범은 1골 1도움을 기록하며 수훈선수(POTM)에 선정됐다. 골키퍼 장갑을 꼈던 김승규가 2개의 슈퍼 세이브를 기록했고, 체력이 떨어진 경기 후반에 큰 힘을 보탰다.
영국 공영 방송 BBC는 "황인범은 마테이 코바르시를 속이기 위해 슈팅하는 척 하다가 골키퍼의 손 위로 공을 띄워올렸고, 득점으로 연결됐다"고 평가했다.
미국 스포츠매체 ESPN은 "황인범은 상대 선수들을 훌륭하게 속이면서 동점을 만들었다. 직후 오현규에게 크로스를 올렸고 팀이 승리할 수 있는 결승골에 도움을 줬다. 한국 공격진에서 결정력이 부족했지만, 찬스를 만들어내는데 더 능숙했던 황인범이 중원에서 그 역할을 해냈다"고 평가했다.
한편 16년 만에 월드컵 첫 경기에서 승리를 거둔 한국은 오는 19일 같은 구장에서 개최국 멕시코와 맞붙는다.
willowdy@newspim.com