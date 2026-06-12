MG신용정보, '2026 경공매·NPL 투자설명회' 개최

AI 핵심 요약beta
- MG신용정보가 24일 서울 강남에서 경공매·NPL 투자설명회를 연다고 12일 밝혔다
- 설명회에서는 전국 실물자산 사례와 NPL 시장 동향·투자전략 특강을 제공한다
- 이번 행사를 시작으로 9월 8일과 10월 14일에도 추가 설명회를 개최할 예정이다
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 새마을금고 자회사 MG신용정보는 오는 24일 서울 강남구 새마을금고중앙회 본부에서 '2026 경공매·NPL 투자설명회'를 개최한다고 12일 밝혔다.
이번 설명회는 경공매와 부실채권(NPL) 투자에 관심 있는 개인 및 기관투자자 300명을 대상으로 진행된다.
MG신용정보는 아파트, 단독·다세대주택, 근린상가, 토지 등 전국 단위의 다양한 실물자산 사례를 소개해 투자자들의 이해도를 높일 계획이다.
최정필 부동산 전문 변호사의 특강도 마련된다. 최 변호사는 최근 NPL 시장 동향과 투자 전략을 주제로 강연할 예정이다.
참가 신청 등 자세한 내용은 MG신용정보 홈페이지에서 확인할 수 있다.
박준철 MG신용정보 대표이사는 "고금리·고물가 환경 속에서도 경공매 시장은 실물자산 기반의 안정적인 수익처로 주목받고 있다"며 "다양한 물건과 고도화된 투자 전략을 공유해 참가자들의 실질적인 투자 판단에 도움이 되도록 하겠다"고 말했다.
MG신용정보는 이번 설명회를 시작으로 오는 9월 8일과 10월 14일에도 추가 투자설명회를 개최할 예정이다.
yunyun@newspim.com