[한국 0-0 체코, 전반종료] 손흥민·이강인 앞세워 체코 압박한 홍명보호, 득점 없이 전반 마쳐

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 첫 경기 전반전을 비교적 우세한 흐름 속에 마쳤다. 다만 전반 골을 뽑진 못했다.

한국은 12일 오전 11시(한국시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 체코와의 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 1차전 전반전을 0-0으로 마쳤다.

[과달라하라=뉴스핌] 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 1차전 체코전에 나선 대한민국 대표팀. 2026.06.12 wcn05002@newspim.com

홍명보 감독은 월드컵 본선을 위해 준비해온 3-4-2-1 포메이션을 가동했다. 최전방에는 주장 손흥민(LAFC)이 나섰고, 2선에는 이강인(파리 생제르맹)과 이재성(마인츠)이 배치됐다. 중원은 황인범(페예노르트)과 백승호(버밍엄 시티)가 맡았고, 좌우 윙백으로는 이태석(아우스트리아 빈)과 설영우(즈베즈다)가 출전했다. 스리백은 이기혁(강원), 김민재(바이에른 뮌헨), 이한범(미트윌란)이 구성했으며 골문은 김승규(도쿄)가 지켰다.

경기 초반은 체코의 흐름이었다. 평균 신장 188㎝인 체코는 강한 피지컬과 제공권을 앞세워 압박을 시도했다. 한국은 초반 다소 고전했지만 수비 조직력을 유지하며 실점 없이 버텼다.

흐름을 바꾼 것은 이강인이었다. 전반 5분 특유의 탈압박 능력으로 체코의 압박을 벗겨낸 뒤부터 한국 공격이 살아나기 시작했다.

전반 11분 이강인의 침투 패스를 받은 이재성이 기회를 만들었고, 흐른 공을 손흥민이 왼발 슈팅으로 연결했지만 수비벽에 막혔다. 이어 전반 12분에는 이태석의 크로스를 이한범이 헤더로 연결했으나 골문 위로 살짝 벗어났다.

[과달라하라=뉴스핌] 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 1차전 체코전에서 원톱으로 출격한 손흥민. 2026.06.12 wcn05002@newspim.com

한국의 첫 유효슈팅도 이강인의 발끝에서 나왔다. 전반 14분 김민재의 전진 패스를 받은 이강인이 과감한 왼발 중거리슛을 시도했고, 체코 골키퍼가 몸을 날려 가까스로 막아냈다.

위기도 있었다. 전반 15분 수비 진영에서 이기혁의 실수로 공을 빼앗기며 체코에 결정적인 기회를 내줬다. 파트리크 시크(레버쿠젠)에게 슈팅 기회가 연결됐지만, 김민재가 몸을 던져 막아내며 실점을 허용하지 않았다.

이후 경기는 다소 소강상태에 접어들었다. 체코는 장신 공격수들을 활용한 공중볼 공격을 시도했고, 한국은 빠른 전환과 측면 공략으로 맞섰다. 하지만 양 팀 모두 결정적인 찬스를 만들지는 못했다.

전반 막판 다시 한국이 주도권을 가져왔다. 전반 38분 이재성의 패스를 받은 손흥민이 과감한 중거리슛을 시도했고, 1분 뒤에도 왼발 슈팅으로 체코 골문을 위협했다. 비록 득점으로 이어지지는 않았지만 체코 수비진에 긴장감을 안기기에 충분한 장면이었다.

[과달라하라=뉴스핌] 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 1차전 체코전에서 원톱으로 출격한 손흥민. 2026.06.12 wcn05002@newspim.com

추가시간에도 손흥민을 중심으로 좋은 공격 패턴이 나왔지만, 마지막 마무리가 아쉬웠다.

한국은 전반 동안 체코에 유효슈팅을 거의 허용하지 않으며 안정적인 수비를 펼쳤다. 반면 공격에서는 손흥민과 이강인을 중심으로 여러 차례 위협적인 장면을 만들었다. 다만 마지막 패스와 크로스의 정확도가 다소 떨어지면서 득점 없이 전반을 마무리했다.

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