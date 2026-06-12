[2026WC] 손흥민 체코전 원톱 출격... 스리백은 이기혁·김민재·이한범

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에 나서는 홍명보호가 체코와의 조별리그 1차전에 나설 선발 명단을 공개했다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 12일(한국시간) 멕시코 과달라하라 에스타디오 아크론에서 열리는 대회 조별리그 A조 체코전 선발 라인업을 발표했다.

[서울=뉴스핌] 홍명보 한국 축구 대표팀 감독이 12일 멕시코 과달라하라 아크론에서 열리는 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 A조 체코와의 경기에 나설 선발 명단을 발표했다. (명령어 : 체코전에 나서는 선수 이름과 위치를 토대로 포메이션 그래픽을 제작해줘) [일러스트=CHAT GPT] 2026.06.12 football1229@newspim.com

한국은 3-4-3 포메이션을 가동한다. 최전방에는 주장 손흥민(LAFC)이 원톱으로 나선다. 손흥민은 이번 경기로 4회 연속 월드컵 본선 출전을 기록하게 됐다. 현재 월드컵 통산 3골로 박지성, 안정환과 한국 선수 최다골 공동 기록을 보유 중인 그는 이날 득점 시 한국 축구의 새로운 역사를 쓰게 된다.

2선에는 이재성(마인츠)과 이강인(파리 생제르맹)이 배치돼 손흥민을 지원한다. 중원은 황인범(페예노르트)과 백승호(버밍엄시티)가 책임진다.

양쪽 윙백에는 오른쪽 설영우(츠르베나 즈베즈다)와 왼쪽 이태석(아우스트리아 빈)이 자리했다. 수비진은 이한범(미트윌란), 김민재(바이에른 뮌헨), 이기혁(강원)이 스리백을 구성한다.

특히 이기혁은 월드컵 최종 명단에 깜짝 승선한 데 이어 첫 경기부터 선발 기회를 잡았다. 선발 11명 가운데 유일한 K리거다.

골문은 베테랑 골키퍼 김승규(FC도쿄)가 지킨다.

[서울=뉴스핌] 체코가 12일 멕시코 과달라하라 아크론에서 열리는 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 A조 대한민국과 경기에 나설 선발 명단을 발표했다.[사진 = 체코축구협회 SNS] 2026.06.12 football1229@newspim.com

체코도 한국과 마찬가지로 스리백 전술을 꺼내 들었다. 미로슬라프 코우베크 감독은 최전방에 파트리크 시크(레버쿠젠)를 앞세웠다. 좌우에 파벨 슐츠(리옹)와 루카시 프로보트(슬라비아 프라하)를 배치해 공격진을 구성했다.

중원은 알렉산드르 소이카(빅토리아 플젠)와 토마시 소우체크(웨스트햄)가 맡는다. 좌우 윙백으로는 야로슬라프 젤레니(스파르타 프라하)와 블라디미르 코우팔(호펜하임)이 출전한다.

스리백 수비진은 라디슬라프 크레이치(울버햄프턴), 로빈 흐라니치(호펜하임), 슈테판 할로우페크(슬라비아 프라하)로 꾸려졌다. 크레이치는 황희찬과 함께 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 울버햄프턴에서 뛰고 있는 수비수다.

골문은 마테이 코바르(에인트호번)가 지킨다.

한국은 이번 대회에서 개최국 멕시코, 체코, 남아프리카공화국과 함께 A조에 편성됐다. 앞서 열린 개막전에서는 멕시코가 남아공을 2-0으로 꺾고 조 선두에 올랐다.

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