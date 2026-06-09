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[2026WC] 운명의 체코전 D-3... '원톱 유력' 손흥민, 컨디션 최상

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AI 핵심 요약

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  • 대한민국 축구대표팀이 12일 체코와 북중미월드컵 A조 1차전을 치러 원정 16강을 노린다.
  • 체코는 장신과 투쟁심, 시크·크레이치 등이 강점이라 김민재 중심 수비진의 부담이 크다.
  • 손흥민·황희찬·이강인 공격조와 고지대·비 적응 우위를 앞세워 홍명보호가 전술 보안 속 총력전에 나선다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

수비수 이태석, 부상 벗고 정상 훈련 합류해 활기
경기 당일 비 예보...빠른 패스 능한 한국에 유리

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2년을 달려온 홍명보호가 마침내 운명의 첫판을 치른다. 대한민국 축구대표팀은 오는 12일 오전 11시(한국시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 유럽의 복병 체코와 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전을 갖는다. 멕시코, 남아프리카공화국과 한 조에 속한 한국은 카타르 대회에 이은 2대회 연속 원정 16강 진출을 정조준한다.

이번 대회부터 참가국이 48개국으로 늘어났다. 조별리그를 통과해도 곧바로 16강이 아닌 32강 토너먼트를 거쳐야 한다. 조 3위도 32강에 오를 수 있지만 가시밭길이 기다린다. 3위로 진출하면 우승 후보 독일이나 강호 벨기에를 만난다. 반면 조 1, 2위로 오르면 대진이 한결 수월하다. 홍 감독이 '좋은 위치에서 32강 진출'을 공언한 이유다. 역대 월드컵에서 한국은 첫 경기를 패하고 토너먼트에 오른 적이 없다. 체코전 승리가 절대적인 분수령이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 멕시코 과달라하라의 치바스 베르데 바예에서 훈련 중 환하게 웃은 김민재. [사진=KFA SNS] 2026.06.09 psoq1337@newspim.com

체코는 20년 만에 본선에 오른 만만치 않은 상대다. 투쟁심과 압도적인 체격이 강점이다. 특히 키 190cm 이상 선수가 10명에 달해 고공 공격이 위협적이다. 공격진에는 레버쿠젠의 '주포' 파트리크 시크와 파벨 슐츠가 버틴다. 황희찬의 소속팀 동료이자 주장인 센터백 라디슬라프 크레이치도 경계 대상이다. '철기둥' 김민재를 중심으로 한 홍명보호 스리백 수비진의 어깨가 무겁다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 멕시코 과달라하라의 치바스 베르데 바예에서 훈련하는 손흥민. [사진=KFA SNS] 2026.06.09 psoq1337@newspim.com

한국의 무기는 막강한 공격진이다. '골잡이' 손흥민이 원톱 선봉에 서고 황희찬과 이강인이 좌우 측면을 지원한다. 월드컵 통산 3골을 기록 중인 손흥민은 이번 대회에서 골을 추가하면 한국인 월드컵 최다 득점 단독 1위로 올라선다. 손흥민의 컨디션은 최상이다. 마스크를 썼던 지난 대회와 달리 몸 상태가 순조롭다. 미국 사전 캠프 평가전에서도 골 맛을 보며 예리한 발끝을 증명했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 멕시코 과달라하라의 치바스 베르데 바예에서 훈련하는 설영우(왼쪽)와 이동경. [사진=KFA SNS] 2026.06.09 psoq1337@newspim.com

홍명보호는 철저한 현지 적응도 마쳤다. 경기가 열리는 과달라하라는 해발 1570m의 고지대다. 희박한 공기와 빠른 공 탄성이 변수다. 대표팀은 지난달 일찍이 미국 솔트레이크시티에 캠프를 차려 보름 넘게 고지대 훈련을 소화했다. 반면 플레이오프를 치르느라 저지대인 텍사스에 머문 체코보다 적응 면에서 확실히 우위를 점했다. 경기 당일 예보된 비로 젖은 그라운드 역시 빠른 패스를 구사하는 한국에 유리하게 작용할 수 있다.

결전을 앞둔 홍명보호는 장막을 치고 전술 보안에 돌입했다. 최근 훈련장을 현수막으로 철저히 가렸고 공식 훈련도 미공개로 전환했다. 부상 자원들의 희비는 갈렸다. 종아리 통증이 있던 측면 수비수 이태석은 정상 훈련에 합류해 활기를 불어넣었다. 다만 발목을 다친 배준호는 사이클을 타며 페이스를 조절했다. 

psoq1337@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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카카오 노조, 10일 부분 파업 예고 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 정부가 카카오 노동조합의 파업 예고에 대한 대비에 나섰다. 카카오 노조의 파업으로 카카오톡과 카카오맵 등 카카오 서비스가 멈춰 불편을 주는 것을 방지하겠다는 것이다. 과학기술정보통신부는 지난 8일 오후 세종청사에서 카카오 노조의 파업 예고에 대비한 카카오 측과의 점검 회의를 개최해 서비스 연속성 및 안정성 확보 방안을 점검했다. 국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 지난달 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 개최하고 성과급제 개선을 촉구했다. [사진= 정승원 기자] 앞서 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 오는 10일 부분 파업과 함께 판교역 집회를 예고한 바 있다. 회의에는 최우혁 과기정통부 정보 보호 네트워크정책실장과 카카오 서영훈 부사장이 참석했으며 카카오톡, 카카오맵 등 국민 생활과 밀접한 주요 디지털 서비스의 안정적 운영을 위한 대응 방안과 비상 대응체계 등을 논의했다. 양측은 서비스의 운영 상황을 지속해서 점검(모니터링)하고 장애 발생 시 신속한 상황 공유와 대응이 이뤄질 수 있도록 협력체계를 유지하기로 했다. 최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 "국민 다수가 이용하는 디지털 이음터(플랫폼) 서비스의 안정성은 매우 중요한 사안"이라며 "국민 불편이 발생하지 않도록 서비스 연속성과 안정성 확보에 최선을 다해 줄 것을 당부했다"고 밝혔다. 과기정통부는 앞으로도 주요 디지털 서비스의 운영 상황을 면밀히 점검하고 국민 생활에 영향을 미칠 수 있는 서비스 장애 예방 및 대응에 만전을 기할 계획이다. origin@newspim.com 2026-06-09 08:31

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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