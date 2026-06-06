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[2026WC] 홍명보 감독 FIFA 인터뷰 "세계 무대에 대한 두려움 없다"

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  • 홍명보 감독이 6일 FIFA 인터뷰에서 2026 북중미 월드컵 각오를 밝혔다
  • 홍 감독은 전술보다 선수단 상호 신뢰와 해외파들의 두려움 없는 자신감을 강조했다
  • 손흥민 등 스타 의존보다 원팀을 주문하며 2002년의 부담 없이 월드컵을 즐기길 바란다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"훈련 시간 부족...동료 간 신뢰 쌓으면 강팀으로 성장"
"주장 손흥민, 부담감 벗고 좋은 컨디션 유지하길"
홍명보 감독, 선수·코치·감독으로 7번째 월드컵 도전

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 사령탑으로서 두 번째 월드컵에 나서는 홍명보 한국 축구대표팀 감독이 국제축구연맹(FIFA)을 통해 2026 북중미 월드컵 출사표를 던졌다.

홍명보 감독은 6일(한국시간) FIFA 홈페이지에 공개된 인터뷰에서 전술보다 '신뢰'를 앞세웠다. 홍 감독은 "한국 축구가 더 높은 곳으로 가기 위해 반드시 서로 신뢰해야 한다"고 말했다. 이어 "대표팀은 긴 시간 훈련할 수 없다"며 "짧은 시간에 얼마만큼 서로를 신뢰하는지가 작전판 위 전술보다 더 중요하다"고 강조했다. 이번 대회는 선수와 코치, 감독을 거쳐 그가 맞이하는 7번째 월드컵이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보 감독. [사진=로이터] 2026.06.06 psoq1337@newspim.com

홍 감독은 선수들의 두려움 없는 자신감에 기대를 걸었다. 그는 "요즘 한국 선수들이 유럽 리그에서 많이 활동해 세계 무대에 대한 두려움이 없어졌다"고 짚었다. 아울러 "자신감을 느끼고 동료들과 신뢰를 쌓는다면 이변이 아니라 우리 스스로 강팀으로 성장할 수 있다"고 역설했다. 실제로 이번 본선 최종 명단 26명 중 19명이 해외파로 채워졌다. 이강인, 황희찬, 황인범, 김민재 등 주축들이 유럽 빅리그를 누비고 있다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 손흥민. [사진=KFA] 2026.06.06 psoq1337@newspim.com

주장 손흥민을 향한 신뢰와 배려도 드러냈다. 홍 감독은 "그동안 대표팀에서 많은 역할을 했고 이번에도 좋은 활약을 기대한다"면서도 "선수 본인이 너무 많은 부담감을 갖지 않고 좋은 컨디션을 유지하길 바란다"고 전했다. 아울러 "본선에서 스타 플레이어의 영향력이 큰 것은 사실이지만, 우리는 한 선수의 힘보다 여러 선수의 힘이 동반됐을 때 강해진다"며 원팀을 다잡았다.

2002년 한일 월드컵 4강 신화의 주역인 홍 감독은 과거의 영광이 후배들의 짐이 되지 않기를 바랐다. 그는 "2002년의 결과가 지금 선수들에게 부담을 주는 것은 원치 않는다"며 "그때보다는 월드컵을 정말 즐기는 무대라는 생각으로 임하길 원한다"고 말했다.

psoq1337@newspim.com

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시진핑, 8~9일 북한 국빈 방문 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 시진핑 중국 국가주석이 오는 8~9일 북한을 방문한다고 로이터 통신이 5일 조선중앙통신 보도를 인용해 전했다. 이번 방문은 김정은 북한 국무위원장의 초청에 따른 것이다.  중국 정부도 시 주석의 북한 방문 일정을 알렸다. 중국 관영 신화통신에 따르면 이날 중국 공산당 중앙위원회 국제부 대변인은 김 위원장의 초청으로 시 주석이 오는 8일부터 9일까지 북한을 국빈 방문할 예정이라고 발표했다.  김정은 북한 노동당 총비서(왼쪽)와 시진핑 중국 국가주석이 지난해 9월 4일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 정상회담을 앞두고 악수를 하는 모습. [사진=로이터 뉴스핌] wonjc6@newspim.com   2026-06-05 11:20
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이정후, 또 4안타 12G 연속 안타 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '바람의 손자'가 또 불방망이를 휘둘렀다. 이정후(28·샌프란시스코 자이언츠)가 시즌 네 번째 4안타 경기를 작성하며 메이저리그 데뷔 이후 개인 최장 연속 안타 신기록을 작성했다. 시즌 타율은 0.310에서 0.322까지 치솟았다. 내셔널리그 타격 부문 단독 4위다. 타율 0.336로 1위인 오토 로페즈(마이애미)와 큰 차이가 아니다. 이정후는 5일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 밀워키 브루어스와의 원정 경기에 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4안타 1타점 3득점으로 폭발하며 팀의 12-9 대승을 이끌었다. 첫 타석부터 불방망이를 휘둘렀다. 1회초 2사 1루 상황에서 밀워키 선발 콜맨 크로우와 맞섰다. 이정후는 0볼-2스트라이크의 불리한 카운트에서 4구째 바깥쪽 92.2마일(약 148km) 포심 패스트볼을 받아쳐 좌전 안타를 만들었다. 지난달 15일 LA 다저스전부터 시작된 12경기 연속 안타 행진이다. 빅리그 데뷔 첫해였던 2024년 4월에 기록한 11경기 연속 안타를 넘어선 개인 신기록이다. 출루에 성공한 이정후는 후속 타선의 적시타 때 홈을 밟아 팀의 세 번째 득점을 올렸다. [밀워키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 이정후가 5일(한국시간) MLB 밀워키 브루어스와의 원정 경기 3회 2루타를 치고 타구의 방향을 살피고 있다. 2026.6.5 psoq1337@newspim.com 팀이 3-1로 앞선 3회초 무사 2루 찬스에서 맞은 두 번째 타석에서는 크로우의 2구째 몸쪽 낮게 들어온 87.3마일(약 140km) 커터를 공략해 우익수 방면 1타점 2루타를 터뜨렸다. 시즌 13호 2루타이자 2경기 연속 멀티히트다. 이어 맷 채프먼의 중전 안타가 터지면서 이정후는 이날 경기 두 번째 득점을 기록했다. 4회초 세 번째 타석에서 2루수 땅볼로 물러난 이정후는 7회초 빅이닝의 서막을 여는 선두타자 안타였다. 밀워키 구원 그랜트 앤더슨의 2구째 86.6마일(약 140km) 체인지업을 기술적으로 밀어쳐 좌전 안타를 날렸다. 이후 에릭 하스의 만루홈런이 터지면서 이정후는 세 번째 득점에 성공했다. 샌프란시스코의 타선이 폭발하며 7회초에만 두 번째 타석이 찾아왔다. 12-3으로 크게 앞선 2사 1루 상황이었다. 이정후는 바뀐 투수 제이크 우드포드의 4구째 93.4마일(약 150km) 싱커를 결대로 밀어쳐 2루수 키를 넘기는 우전 안타를 뽑아냈다. 지난 1일 콜로라도 로키스전 이후 4경기 만에 터진 시즌 네 번째 4안타 경기다. 메이저리그 3년 차인 이정후는 빅리그 데뷔 이후 최고의 타격감을 과시하며 내셔널리그 최고의 교타자 입지를 굳혀가고 있다. 이날 송성문은 4일 이어 2경기 연속 벤치를 지켰고 샌디에이고는 필라델피아에 4-6으로 패해 5연패 수렁에 빠졌다. psoq1337@newspim.com 2026-06-05 06:47

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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