전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.05 (금)
KYD 라이브
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

[2026WC] '홍명보호 상대' 멕시코, '39위' 세르비아에 5-1 대승

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 멕시코가 5일 세르비아를 5-1로 눌렀다
  • A매치 3연승으로 8경기 무패를 이어갔다
  • 한국과의 2차전 앞두고 공수 모두 매서웠다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

해발 2670m 고지대서 신예로 구성된 세르비아에 슈팅 17개 맹폭

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보호의 월드컵 조별리그 2차전 상대인 멕시코의 기세가 무섭다. 안방에서 가공할 화력을 과시하며 본선 리허설을 완벽하게 마쳤다.

국제축구연맹(FIFA) 랭킹 15위 멕시코는 5일(한국시간) 멕시코 톨루카의 에스타디오 네메시오 디에스에서 열린 세르비아(39위)와의 평가전에서 5-1 대승을 거뒀다. 최근 평가전 3연승을 달린 멕시코는 올해 A매치 8경기 무패(6승 2무) 행진을 이어가며 최상의 분위기로 월드컵을 맞이하게 됐다.

[톨루카 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 멕시코 축구대표 선수들이 5일(한국시간) 세르비아와의 평가전을 앞두고 기념촬영을 하고 있다. 2026.6.5 psoq1337@newspim.com

멕시코는 A매치 경험이 적은 신예급 선수들로 구성해 스파링 파트너로 나선 세르비아를 상대로 점유율 66%를 쥐고 슈팅 17개를 퍼부었다. 전반 19분 수비진의 혼선으로 세르비아의 페타르 스타니치에게 선제골을 내줬지만 멕시코는 흔들리지 않았다. 강력한 전방 압박과 빠른 공수 전환으로 곧바로 주도권을 되찾았다. 전반 34분 코너킥 상황에서 요한 바스케스(제노아)가 타점 높은 헤더로 동점골을 터뜨렸다. 전반 추가시간 상대의 자책골로 역전에 성공했다.

후반에도 공세는 매서웠다. 후반 12분 훌리안 키뇨네스의 슈팅이 골대를 맞고 나오자 라울 히메네스(풀럼)가 침착하게 밀어 넣었다. 후반 27분에는 또 한 번 코너킥으로 상대 자책골을 유도했고 후반 45분 루이스 차베스(디나모 모스크바)가 강력한 왼발 중거리포로 골망을 가르며 승부의 쐐기를 박았다.

[톨루카 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 라울 히메네스가 5일(한국시간) 세르비아와의 평가전에서 골을 넣고 기뻐하고 있다. 2026.6.5 psoq1337@newspim.com

이번 경기에서 멕시코는 강력한 전방 압박과 다양한 공격 루트를 과시했다. 상대 빌드업을 강하게 제한해 두 차례나 자책골을 유도한 압박의 질이 돋보였다. 세컨드볼 집중력과 외곽 중거리포까지 터지며 홍명보호 수비진에 많은 숙제를 안겼다. 특히 해발 2670m에 달하는 고지대 톨루카에서 후반 막판까지 지치지 않고 압박을 유지한 체력적 준비 상태는 가장 경계해야 할 부분이다.

약점도 노출했다. 주전 중앙 수비수인 바스케스와 세사르 몬테스가 포백 라인을 구성했으나 순간적으로 함께 튀어나가는 거친 수비로 공간을 내주며 선제실점의 빌미를 제공했다. 하비에르 아기레 감독의 수비 안정화 작업에도 불구하고 수비 라인이 틀어지는 불안함이 여전하다는 증거다.

16강 진출의 최대 분수령이 될 한국과 멕시코의 조별리그 2차전은 오는 19일 과달라하라 스타디움에서 펼쳐진다.

psoq1337@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
시진핑, 8~9일 북한 국빈 방문 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 시진핑 중국 국가주석이 오는 8~9일 북한을 방문한다고 로이터 통신이 5일 조선중앙통신 보도를 인용해 전했다. 이번 방문은 김정은 북한 국무위원장의 초청에 따른 것이다.  중국 정부도 시 주석의 북한 방문 일정을 알렸다. 중국 관영 신화통신에 따르면 이날 중국 공산당 중앙위원회 국제부 대변인은 김 위원장의 초청으로 시 주석이 오는 8일부터 9일까지 북한을 국빈 방문할 예정이라고 발표했다.  김정은 북한 노동당 총비서(왼쪽)와 시진핑 중국 국가주석이 지난해 9월 4일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 정상회담을 앞두고 악수를 하는 모습. [사진=로이터 뉴스핌] wonjc6@newspim.com   2026-06-05 11:20
사진
이정후, 또 4안타 12G 연속 안타 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '바람의 손자'가 또 불방망이를 휘둘렀다. 이정후(28·샌프란시스코 자이언츠)가 시즌 네 번째 4안타 경기를 작성하며 메이저리그 데뷔 이후 개인 최장 연속 안타 신기록을 작성했다. 시즌 타율은 0.310에서 0.322까지 치솟았다. 내셔널리그 타격 부문 단독 4위다. 타율 0.336로 1위인 오토 로페즈(마이애미)와 큰 차이가 아니다. 이정후는 5일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 밀워키 브루어스와의 원정 경기에 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4안타 1타점 3득점으로 폭발하며 팀의 12-9 대승을 이끌었다. 첫 타석부터 불방망이를 휘둘렀다. 1회초 2사 1루 상황에서 밀워키 선발 콜맨 크로우와 맞섰다. 이정후는 0볼-2스트라이크의 불리한 카운트에서 4구째 바깥쪽 92.2마일(약 148km) 포심 패스트볼을 받아쳐 좌전 안타를 만들었다. 지난달 15일 LA 다저스전부터 시작된 12경기 연속 안타 행진이다. 빅리그 데뷔 첫해였던 2024년 4월에 기록한 11경기 연속 안타를 넘어선 개인 신기록이다. 출루에 성공한 이정후는 후속 타선의 적시타 때 홈을 밟아 팀의 세 번째 득점을 올렸다. [밀워키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 이정후가 5일(한국시간) MLB 밀워키 브루어스와의 원정 경기 3회 2루타를 치고 타구의 방향을 살피고 있다. 2026.6.5 psoq1337@newspim.com 팀이 3-1로 앞선 3회초 무사 2루 찬스에서 맞은 두 번째 타석에서는 크로우의 2구째 몸쪽 낮게 들어온 87.3마일(약 140km) 커터를 공략해 우익수 방면 1타점 2루타를 터뜨렸다. 시즌 13호 2루타이자 2경기 연속 멀티히트다. 이어 맷 채프먼의 중전 안타가 터지면서 이정후는 이날 경기 두 번째 득점을 기록했다. 4회초 세 번째 타석에서 2루수 땅볼로 물러난 이정후는 7회초 빅이닝의 서막을 여는 선두타자 안타였다. 밀워키 구원 그랜트 앤더슨의 2구째 86.6마일(약 140km) 체인지업을 기술적으로 밀어쳐 좌전 안타를 날렸다. 이후 에릭 하스의 만루홈런이 터지면서 이정후는 세 번째 득점에 성공했다. 샌프란시스코의 타선이 폭발하며 7회초에만 두 번째 타석이 찾아왔다. 12-3으로 크게 앞선 2사 1루 상황이었다. 이정후는 바뀐 투수 제이크 우드포드의 4구째 93.4마일(약 150km) 싱커를 결대로 밀어쳐 2루수 키를 넘기는 우전 안타를 뽑아냈다. 지난 1일 콜로라도 로키스전 이후 4경기 만에 터진 시즌 네 번째 4안타 경기다. 메이저리그 3년 차인 이정후는 빅리그 데뷔 이후 최고의 타격감을 과시하며 내셔널리그 최고의 교타자 입지를 굳혀가고 있다. 이날 송성문은 4일 이어 2경기 연속 벤치를 지켰고 샌디에이고는 필라델피아에 4-6으로 패해 5연패 수렁에 빠졌다. psoq1337@newspim.com 2026-06-05 06:47

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동