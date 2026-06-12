[2026WC] 퇴장 2명에 빌드업 붕괴까지... 개막전서 스스로 무너진 남아공

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 개막전에서 남아프리카공화국이 스스로 무너졌다. 경기력은 물론 경기 운영과 감정 조절까지 모두 흔들리며 완패를 당했다. 대한민국 축구대표팀 입장에서는 조별리그 3차전 상대인 남아공의 약점을 확인한 경기였다.

남아공은 12일(한국시간) 멕시코 멕시코시티 스타디움에서 열린 대회 A조 조별리그 1차전에서 개최국 멕시코에 0-2로 패했다.

[멕시코시티 로이터=뉴스핌] 남아공이 12일(한국시간) 열린 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 1차전에서 멕시코에게 0-2로 패배했다. 2026.06.12 wcn05002@newspim.com

결과도 아쉬웠지만 내용은 더욱 좋지 않았다. 후방 빌드업 실수로 선제골을 내줬고, 후반에는 퇴장자가 2명이나 발생하며 사실상 자멸했다.

경기 전부터 남아공은 A조 최약체로 평가받았다. 객관적인 전력에서 멕시코와 한국, 체코에 밀린다는 평가를 받았지만 개막전에서 보여준 모습은 예상보다도 더 실망스러웠다.

남아공은 5-3-2 전형을 가동하며 수비 숫자를 늘렸다. 개최국 멕시코의 공세를 버티고 역습을 노리겠다는 계획이었다. 하지만 경기 시작 10분도 채 지나지 않아 허점이 드러났다.

전반 9분 남아공의 후방 빌드업 과정에서 치명적인 실수가 나왔다. 골키퍼 론웬 윌리엄스(마멜로디 선다운스)가 수비진에게 짧은 패스를 연결했고, 압박에 나선 멕시코가 이를 끊어냈다. 흘러나온 공을 훌리안 키뇨네스(알 카디시야)가 침착하게 마무리하며 대회 첫 골을 기록했다.

남아공은 이후에도 불안했다. 멕시코의 강한 전방 압박에 빌드업이 번번이 흔들렸고, 후방에서 시작되는 패스 전개 과정에서는 실수가 반복되며 전방으로의 볼 배급이 막혔다.

전반전은 0-1로 마쳤지만 분위기는 이미 멕시코 쪽으로 기울어 있었다. 전반 슈팅 수만 봐도 멕시코가 10개, 남아공이 2개였다.

[멕시코시티 로이터=뉴스핌] 남아공이 12일(한국시간) 열린 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 1차전에서 멕시코에게 0-2로 패배했다. 2026.06.12 wcn05002@newspim.com

후반 들어 상황은 더욱 악화됐다. 후반 4분 스페펠로 시톨레(마멜로디 선다운스)가 멕시코의 역습 상황에서 에리크 구티에레스(CD 과달라하라)를 저지하는 과정에서 파울을 범했다. 주심은 명백한 득점 기회 저지로 판단해 즉시 레드카드를 꺼냈다. 선제 실점 장면의 빌미를 제공했던 시톨레는 결국 퇴장까지 당하며 최악의 하루를 보냈다.

수적 열세 속에서도 남아공은 버텨보려 했지만 역부족이었다. 멕시코는 끊임없이 측면을 공략했고 후반 22분 추가골을 터뜨렸다. 오른쪽에서 올라온 크로스를 라울 히메네스(울버햄프턴)가 정확한 헤더로 연결하며 사실상 승부에 쐐기를 박았다.

남아공은 이후 감정적으로 흔들리는 모습까지 보였다. 후반 36분 베테랑 템바 즈와네(마멜로디 선다운스)가 경합 과정에서 상대 선수의 얼굴을 가격했고, 비디오 판독(VAR) 끝에 퇴장 판정을 받았다.

결국 남아공은 9명으로 경기를 마무리해야 했다. 후반 추가시간 멕시코 수비수 세사르 몬테스(로코모티브 모스크바)의 퇴장을 이끌어내긴 했지만 이미 승부는 기울어진 뒤였다. 경기는 멕시코의 2-0 승리로 끝났다.

이번 패배가 더욱 뼈아픈 이유는 전력 손실까지 발생했기 때문이다. 시톨레와 즈와네는 퇴장 징계로 다음 경기에 나설 수 없다. 특히 즈와네는 거친 행동으로 퇴장당한 만큼 추가 징계 가능성도 남아 있다.

[멕시코시티 로이터=뉴스핌] 남아공의 즈와네가 12일(한국시간) 열린 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 1차전 멕시코와의 경기에서 퇴장 당했다. 2026.06.12 wcn05002@newspim.com

남아공은 이번 대회 참가 선수 대부분이 월드컵 본선 경험이 없다. 2010년 남아공 월드컵 이후 오랜만에 본선 무대를 밟았지만, 큰 무대에서의 경험 부족이 그대로 드러났다.

후방 빌드업 과정에서의 미숙함, 압박 대응 능력 부족, 수적 열세 상황에서의 경기 운영 실패, 감정 조절 문제까지 여러 약점이 노출됐다.

홍명보호 입장에서는 참고할 만한 요소가 많다. 남아공은 골키퍼와 수비수, 수비형 미드필더 사이에서 공을 연결하는 과정이 불안했다. 강한 압박이 들어오면 판단이 늦어졌고 실수가 잦았다. 한국이 상대할 때도 전방 압박을 통해 후방 빌드업을 흔드는 전략이 효과를 볼 가능성이 높다.

물론 월드컵 본선에서 쉬운 상대는 없다. 그러나 개막전에서 드러난 경기력만 놓고 보면 남아공은 A조에서 가장 약한 전력을 가진 팀이라는 평가를 피하기 어려워 보인다.

조별리그 통과를 목표로 하는 한국으로서는 반드시 승점 3점을 확보해야 할 상대다. 개막전에서 드러난 남아공의 약점을 얼마나 효과적으로 공략하느냐가 홍명보호의 16강 진출 경쟁에도 중요한 변수로 작용할 전망이다.

wcn05002@newspim.com