전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.12 (금)
KYD 디데이
스포츠 축구

속보

더보기

[2026WC] '공동 개최국' 멕시코, 개막전서 남아공 2-0 완파…시작부터 퇴장 3명 '난타전'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 멕시코가 12일 월드컵 개막전에서 남아공을 2-0으로 이겼다
  • 키뇨네스와 히메네스가 골을 넣어 멕시코가 A조 선두에 올랐다
  • 멕시코 수비 핵심 몬테스가 퇴장돼 19일 한국전 출전이 불가능해졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 개막전에서 개최국 멕시코가 남아프리카공화국을 제압하며 출발했다. 다만 핵심 수비수 세사르 몬테스가 퇴장당하며 한국전을 앞두고 찜찜한 승리를 거뒀다.

멕시코(FIFA 랭킹 14위)는 12일(한국시간) 멕시코 멕시코시티 스타디움에서 열린 대회 개막전이자 조별리그 A조 1차전에서 남아공(FIFA 랭킹 60위)을 2-0으로 꺾었다.

[멕시코시티 로이터=뉴스핌] 멕시코 공격수 라울 히메네스가 12일(한국시간) 멕시코 멕시코시티 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 개막전이자 조별리그 A조 1차전인 남아프리카 공화국과의 경기에서 헤더 득점 직후 골 세리머니를 하고 있다. 2026.06.12 football1229@newspim.com

이번 대회는 월드컵 역사상 처음으로 3개국(미국·캐나다·멕시코)이 공동 개최하고 참가국도 기존 32개국에서 48개국으로 확대됐다. 멕시코와 남아공의 경기는 다음 달 20일까지 이어질 104경기 대장정의 시작을 알렸다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 대표팀과 같은 A조에 속한 두 팀의 맞대결이기도 했다. 멕시코는 승점 3을 챙기며 조 선두로 올라섰고, 남아공은 첫 경기 패배를 떠안았다.

홈 팬들의 열광적인 응원을 등에 업은 멕시코는 경기 초반부터 강하게 남아공을 몰아붙였다. 전반 9분 선제골이 터졌다. 중원에서 에릭 리라가 남아공의 빌드업을 끊었고, 공을 이어받은 훌리안 키뇨네스가 침착한 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다.

콜롬비아 출신으로 2023년 멕시코로 귀화한 키뇨네스는 월드컵 확대 체제 첫 골이자, 이 대회 개막골의 주인공이 됐다. 그는 2025-2026시즌 사우디아라비아 알카디시야에서 33골을 기록하며 리그 득점왕에 오른 공격수다.

[멕시코시티 로이터=뉴스핌] 멕시코 공격수 훌리안 키뇨네스가 12일(한국시간) 멕시코 멕시코시티 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 개막전이자 조별리그 A조 1차전인 남아프리카 공화국과의 경기에서 오른발 슈팅으로 선제골을 넣고 있다. 2026.06.12 football1229@newspim.com

멕시코는 이후에도 주도권을 놓지 않았다. 전반 41분에는 키뇨네스의 슈팅이 골대를 강타하며 추가골 기회를 아쉽게 놓쳤다. 남아공도 멕시코의 압박을 빌드업으로 풀어나오며 반격을 시도했지만 패스의 세밀함이 부족했다.

후반 초반 승부의 흐름이 크게 기울었다. 후반 4분 남아공 미드필더 스페펠로 시톨레가 돌파하던 브라이언 구티에레스를 뒤에서 잡아채며 곧바로 레드카드를 받았다. 일대일 기회를 저지한 명백한 반칙이었다.

수적 우위를 점한 멕시코는 후반 22분 추가골까지 터뜨렸다. 로베르토 알바라도의 왼발 크로스를 라울 히메네스가 문전에서 헤더로 마무리하며 점수 차를 벌렸다. 히메네스의 A매치 통산 46번째 골이었다.

남아공도 후반 39분 퇴장 악재를 만났다. 교체 투입된 템바 즈와네가 알바라도의 얼굴을 가격했고, 비디오판독(VAR) 끝에 레드카드가 선언됐다.

멕시코 역시 경기 막판 변수에 직면했다. 후반 추가시간 주장 세사르 몬테스가 쿨리소 무다우의 돌파를 저지하는 과정에서 거친 태클로 퇴장당했다. 멕시코 수비의 핵심 자원인 몬테스는 오는 19일 열리는 한국과 조별리그 2차전에 출전할 수 없게 됐다.

[멕시코시티 로이터=뉴스핌] 멕시코 수비수 세사르 몬테스(3번)가 12일(한국시간) 멕시코 멕시코시티 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 개막전이자 조별리그 A조 1차전인 남아프리카 공화국과의 경기에서 퇴장을 당했다. 2026.06.12 football1229@newspim.com

이날 경기는 양 팀 합쳐 레드카드 3장이 쏟아지며 개막전답지 않은 거친 분위기 속 멕시코의 2-0 승리로 막을 내렸다.

한편 한국은 이날 오전 11시 멕시코 과달라하라 스타디움에서 체코와 조별리그 1차전을 치른다. 이후 19일 멕시코, 25일 남아공과 차례로 맞붙는다.

football1229@newspim.com

[멕시코시티 로이터=뉴스핌] 멕시코 수비수 세사르 몬테스가 12일(한국시간) 멕시코 멕시코시티 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 개막전이자 조별리그 A조 1차전인 남아프리카 공화국과의 경기에서 레드카드를 받은 직후 경기장을 빠져나가고 있다. 2026.06.12 football1229@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
스페이스X IPO…가치 2700조 원 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 일론 머스크의 로켓·우주선 제조업체 스페이스X가 11일(현지시간) 미국 역사상 최대 규모 기업공개(IPO)의 공모가를 주당 135달러로 확정했다. 이로써 스페이스X는 세계에서 가장 가치 있는 기업 중 하나로 올라서게 됐다. 스페이스X는 이번 IPO를 통해 5억5556만 주 매각으로 사상 최대인 750억 달러를 조달했으며 기업가치는 1조7700억 달러(약 2700조 원)로 평가됐다. 공모 기준 역대 최대 기록이다. 이번 공모는 골드만삭스와 모간스탠리, 뱅크오브아메리카(BofA) 증권, 씨티그룹, JP모간이 공동 주관사다. 스페이스X 주식이 12일 나스닥에서 거래를 시작하면 미국 상장 기업 중 시가총액 7위에 오르게 된다. 다만 회사는 지난해 손실을 기록했고 다른 초대형 기업들의 매출은 스페이스X의 매출을 크게 웃돈다. 종전 사상 최대 IPO는 지난 2019년 12월 사우디 아람코 공모로 당시 1조7100억 달러 가치에 256억 달러를 조달했다. 인플레이션을 감안하면 아람코는 2조2100억 달러 가치에 332억 달러를 조달한 셈이다. 스페이스X 로고와 일론 머스크.[사진=로이터 뉴스핌]2026.05.23 mj72284@newspim.com 스페이스X의 1조7700억 달러 평가액은 발행 주식 130억8000만 주를 기준으로 한 것으로 주관사들이 추가 주식 매각 권리(그린슈)를 행사하면 더 늘어날 수 있다. 이 결정은 통상 공모 후 30일 이내에 이뤄진다. 스페이스X는 이례적으로 큰 비중인 전체 물량의 30%를 개인 투자자 몫으로 배정했다. 또 은행가들과 투자자들이 오랫동안 IPO 조건 협상에 활용해온 로드쇼 이전에 공모가를 결정했다. 머스크는 스페이스X 주식의 더 넓은 매수 기반을 만들 조기 인덱스 편입도 추진해 엇갈린 결과를 얻었다. 강력한 창업자 지배력을 유지하도록 회사 지배구조도 설계했다. 머스크는 IPO 후에도 스페이스X 지분 82%를 보유한다. 지난 2002년 설립된 스페이스X는 자사 사명을 '생명을 다행성적으로 만들고 우주의 진정한 본질을 이해하며 의식의 빛을 별들로 확장하는 데 필요한 시스템과 기술을 구축하는 것'으로 정의한다. 회사는 시장 기회가 28조5000억 달러에 달한다며 이를 인류 역사상 최대 규모라고 표현했다. 회사의 우주 사업은 지난 3년간 궤도에 발사된 질량의 5분의 4 이상을 담당했다. 현재 매출은 스타링크가 대부분을 차지한다. mj72284@newspim.com 2026-06-12 04:59
사진
윤석열 '北 무인기' 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄의 명분을 만들기 위해 평양 무인기 투입 작전을 지시한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고가 12일 열린다.  서울중앙지법 형사합의36부(재판장 이정엽)는 윤 전 대통령의 일반이적·직권남용 권리행사방해 혐의 선고 기일을 이날 오전 10시30분에 연다. 법원은 언론사의 중계방송 및 비디오 녹화 신청은 허가하지 않았다. 12·3 비상계엄의 명분을 만들기 위해 평양 무인기 투입 작전을 지시한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고가 오늘 열린다. 사진은 윤 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] 일반이적, 위계에 의한 공무집행방해, 허위 명령·보고 등 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관과 일반이적, 직권남용 권리행사방해 혐의를 받는 여인형 전 국군방첩사령관, 군용물손괴교사, 군기누설 등 혐의를 받는 김용대 전 드론작전사령관에 대한 선고도 함께 진행된다. 법원은 그동안 공공의 이익과 사회적 관심이 큰 사건에 한해 재판 중계를 허가해 왔다. 다만 이번 사건의 경우 국가안전보장과 직결된 사안으로, 판결 주문과 이유 일부가 공개되지 않거나 중계가 제한될 가능성이 있다는 점 등을 고려해 중계 신청을 받아들이지 않은 것으로 설명했다. 윤 전 대통령 등은 북한을 군사적으로 도발해 비상계엄 선포의 명분을 만들 목적으로 2024년 10월경 평양에 무인기를 투입하는 작전을 지시한 혐의를 받는다. 조은석 내란특별검사팀(특검팀)은 지난 4월 24일 군사 기밀 유출 우려 등으로 비공개로 열린 결심 공판에서 윤 전 대통령에게 징역 30년을 구형했다.  이어 특검팀은 김 전 장관에게 징역 25년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 여 전 사령관과 김 전 사령관에게는 각각 징역 20년, 징역 5년을 구형했다. 특검팀은 윤 전 대통령 등이 단순 군사작전이라는 목적을 넘어 비상계엄 여건 조성을 위한 목적과 의도를 가지고 무인기 침투를 지시했고, 평양에 무인기가 추락해 군사적으로도 해를 끼쳤다고 봤다. pmk1459@newspim.com 2026-06-12 06:05

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동