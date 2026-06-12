[2026WC] '공동 개최국' 멕시코, 개막전서 남아공 2-0 완파…시작부터 퇴장 3명 '난타전'

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 개막전에서 개최국 멕시코가 남아프리카공화국을 제압하며 출발했다. 다만 핵심 수비수 세사르 몬테스가 퇴장당하며 한국전을 앞두고 찜찜한 승리를 거뒀다.

멕시코(FIFA 랭킹 14위)는 12일(한국시간) 멕시코 멕시코시티 스타디움에서 열린 대회 개막전이자 조별리그 A조 1차전에서 남아공(FIFA 랭킹 60위)을 2-0으로 꺾었다.

[멕시코시티 로이터=뉴스핌] 멕시코 공격수 라울 히메네스가 12일(한국시간) 멕시코 멕시코시티 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 개막전이자 조별리그 A조 1차전인 남아프리카 공화국과의 경기에서 헤더 득점 직후 골 세리머니를 하고 있다. 2026.06.12 football1229@newspim.com

이번 대회는 월드컵 역사상 처음으로 3개국(미국·캐나다·멕시코)이 공동 개최하고 참가국도 기존 32개국에서 48개국으로 확대됐다. 멕시코와 남아공의 경기는 다음 달 20일까지 이어질 104경기 대장정의 시작을 알렸다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 대표팀과 같은 A조에 속한 두 팀의 맞대결이기도 했다. 멕시코는 승점 3을 챙기며 조 선두로 올라섰고, 남아공은 첫 경기 패배를 떠안았다.

홈 팬들의 열광적인 응원을 등에 업은 멕시코는 경기 초반부터 강하게 남아공을 몰아붙였다. 전반 9분 선제골이 터졌다. 중원에서 에릭 리라가 남아공의 빌드업을 끊었고, 공을 이어받은 훌리안 키뇨네스가 침착한 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다.

콜롬비아 출신으로 2023년 멕시코로 귀화한 키뇨네스는 월드컵 확대 체제 첫 골이자, 이 대회 개막골의 주인공이 됐다. 그는 2025-2026시즌 사우디아라비아 알카디시야에서 33골을 기록하며 리그 득점왕에 오른 공격수다.

[멕시코시티 로이터=뉴스핌] 멕시코 공격수 훌리안 키뇨네스가 12일(한국시간) 멕시코 멕시코시티 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 개막전이자 조별리그 A조 1차전인 남아프리카 공화국과의 경기에서 오른발 슈팅으로 선제골을 넣고 있다. 2026.06.12 football1229@newspim.com

멕시코는 이후에도 주도권을 놓지 않았다. 전반 41분에는 키뇨네스의 슈팅이 골대를 강타하며 추가골 기회를 아쉽게 놓쳤다. 남아공도 멕시코의 압박을 빌드업으로 풀어나오며 반격을 시도했지만 패스의 세밀함이 부족했다.

후반 초반 승부의 흐름이 크게 기울었다. 후반 4분 남아공 미드필더 스페펠로 시톨레가 돌파하던 브라이언 구티에레스를 뒤에서 잡아채며 곧바로 레드카드를 받았다. 일대일 기회를 저지한 명백한 반칙이었다.

수적 우위를 점한 멕시코는 후반 22분 추가골까지 터뜨렸다. 로베르토 알바라도의 왼발 크로스를 라울 히메네스가 문전에서 헤더로 마무리하며 점수 차를 벌렸다. 히메네스의 A매치 통산 46번째 골이었다.

남아공도 후반 39분 퇴장 악재를 만났다. 교체 투입된 템바 즈와네가 알바라도의 얼굴을 가격했고, 비디오판독(VAR) 끝에 레드카드가 선언됐다.

멕시코 역시 경기 막판 변수에 직면했다. 후반 추가시간 주장 세사르 몬테스가 쿨리소 무다우의 돌파를 저지하는 과정에서 거친 태클로 퇴장당했다. 멕시코 수비의 핵심 자원인 몬테스는 오는 19일 열리는 한국과 조별리그 2차전에 출전할 수 없게 됐다.

[멕시코시티 로이터=뉴스핌] 멕시코 수비수 세사르 몬테스(3번)가 12일(한국시간) 멕시코 멕시코시티 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 개막전이자 조별리그 A조 1차전인 남아프리카 공화국과의 경기에서 퇴장을 당했다. 2026.06.12 football1229@newspim.com

이날 경기는 양 팀 합쳐 레드카드 3장이 쏟아지며 개막전답지 않은 거친 분위기 속 멕시코의 2-0 승리로 막을 내렸다.

한편 한국은 이날 오전 11시 멕시코 과달라하라 스타디움에서 체코와 조별리그 1차전을 치른다. 이후 19일 멕시코, 25일 남아공과 차례로 맞붙는다.

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