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[2026WC] 멕시코, 개막전 '핵심 수비수' 몬테스 퇴장... 한국전 결장

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  • 한국은 12일 멕시코전 호재를 맞았다
  • 멕시코 수비 핵심 몬테스가 퇴장당했다
  • 몬테스는 19일 한국전에 결장하게 됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026 북중미 월드컵에 출전한 한국 축구대표팀이 첫 경기 체코전을 치르기도 전에 반가운 소식을 접했다. 조별리그 최대 고비로 꼽히는 멕시코전에서 상대 핵심 수비수 세사르 몬테스(로코모티프 모스크바)가 결장하게 됐기 때문이다.

멕시코는 12일(한국시간) 멕시코시티 스타디움에서 열린 대회 A조 조별리그 1차전에서 남아프리카공화국을 2-0으로 꺾고 승점 3점을 챙겼다.

[멕시코시티 로이터=뉴스핌] 멕시코의 수비수 몬테스가 12일(한국시간) 열린 2026 북중미 월드컵 A조 개막전 남아공전에서 퇴장 당했다. 2026.06.12 wcn05002@newspim.com

미국, 캐나다와 함께 이번 대회를 공동 개최하는 멕시코는 월드컵 개막전이자 대회 전체 첫 경기에서 승리를 거두며 기분 좋게 출발했다. 하지만 경기 종료 직전 발생한 몬테스의 퇴장으로 인해 완벽한 승리라고 보기는 어려웠다.

멕시코는 전반 9분 훌리안 키뇨네스(알카디시아)의 선제골로 앞서 나갔다. 개최국의 부담감을 털어낸 멕시코는 이후 안정적으로 경기를 운영했고 후반 들어 승부를 확실하게 기울였다.

후반 4분 남아공 미드필더 스페펠로 시톨레가 퇴장당하면서 수적 우위를 점한 멕시코는 후반 22분 라울 히메네스(울버햄프턴)의 추가골로 격차를 벌렸다. 후반 38분에는 남아공 주장 템바 즈와네(마멜로디 선다운스)마저 레드카드를 받으며 남아공은 9명으로 경기를 치러야 했다.

승부는 사실상 결정된 상황이었다. 그러나 후반 추가시간 예상치 못한 장면이 나왔다. 몬테스가 역습에 나선 남아공의 쿨리소 무다우(마멜로디 선다운스)를 막는 과정에서 무리한 태클을 시도했고, 주심은 곧바로 레드카드를 꺼내 들었다. 이미 상대가 2명이나 퇴장당한 상황에서 나온 불필요한 반칙이었다.

결국 몬테스는 다음 경기 출전 정지 징계를 받게 됐고, 오는 19일 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열리는 한국과의 조별리그 2차전에 나설 수 없게 됐다.

[멕시코시티 로이터=뉴스핌] 멕시코의 수비수 몬테스가 12일(한국시간) 열린 2026 북중미 월드컵 A조 개막전 남아공전에서 퇴장 당했다. 2026.06.12 wcn05002@newspim.com

멕시코 입장에서는 상당한 전력 손실이다. 195㎝의 장신 센터백인 몬테스는 멕시코 대표팀 수비의 중심이다. 높은 제공권 장악 능력과 강한 대인 방어, 후방 빌드업 능력을 두루 갖춘 선수로 평가받는다. 스페인 프리메라리가 에스파뇰에서 활약한 경험도 있으며 현재는 러시아 프리미어리그 로코모티프 모스크바에서 뛰고 있다.

2017년부터 멕시코 국가대표로 활약한 그는 이날 경기까지 A매치 약 70경기를 소화한 베테랑이다. 주장 에드손 알바레스(페네르바체)가 벤치에서 출발하면서 이날은 직접 주장 완장을 차고 그라운드에 나설 정도로 팀 내 비중이 크다.

실제로 몬테스는 단순한 수비수를 넘어 멕시코의 조직력을 지탱하는 핵심 축이다. 특히 세트피스 상황에서 공격과 수비 모두 영향력이 큰 선수여서 그의 공백은 적지 않은 타격으로 이어질 가능성이 높다.

홍명보호 입장에서는 분명 호재다. 한국은 체코, 멕시코, 남아프리카공화국과 함께 A조에 속해 있다. 객관적인 전력상 멕시코가 조 1위 후보로 평가받는 가운데 한국은 체코와 함께 32강 진출 경쟁을 벌일 것으로 전망된다.

[멕시코시티 로이터=뉴스핌] 멕시코의 수비수 몬테스가 12일(한국시간) 열린 2026 북중미 월드컵 A조 개막전 남아공전에서 퇴장 당하자 멕시코 선수들이 주심에게 항의하고 있다. 2026.06.12 wcn05002@newspim.com

특히 한국과 멕시코의 2차전은 조 순위를 결정할 수 있는 최대 승부처로 꼽힌다. 그런 상황에서 상대 수비진의 핵심인 몬테스가 빠지게 되면서 한국 공격진은 보다 수월하게 경기를 풀어갈 수 있는 기회를 얻었다.

물론 멕시코는 여전히 만만치 않은 상대다. 홈 관중의 일방적인 응원을 등에 업고 있으며, 히메네스를 비롯해 키뇨네스, 알바레스, 요한 바스케스(제노아) 등 수준급 선수들이 포진해 있다.

그럼에도 월드컵과 같은 단기전에서는 핵심 선수 한 명의 공백이 경기 양상을 바꾸는 경우가 적지 않다. 한국으로서는 체코전을 잘 치른 뒤, 몬테스가 빠진 멕시코 수비진의 빈틈을 어떻게 공략하느냐가 조별리그 통과의 중요한 열쇠가 될 전망이다.

wcn05002@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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