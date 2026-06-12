대웅제약 병상 모니터링 '씽크', 부산 센텀종합병원 공급

177병상 우선 도입…향후 494병상 전체 확대

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 대웅제약이 인공지능(AI) 기반 병상 모니터링 시스템을 종합병원에 공급하며 디지털 헬스케어 사업 확장에 나섰다. 일반 병동에서도 중환자실 수준의 환자 안전 관리가 가능하도록 하는 스마트병원 모델 확산에 속도를 내는 모습이다.

대웅제약은 부산 센텀종합병원에 AI 기반 병상 모니터링 시스템 '씽크(thynC)'를 공급했다고 12일 밝혔다. 이번 시스템은 전체 494개 병상 가운데 177개 병상에 우선 적용됐으며 향후 전 병상으로 확대 운영될 예정이다.

센텀종합병원 의료진이 스마트 병상 모니터링 시스템 '씽크(thynC)'를 활용해 입원 환자 상태를 실시간으로 확인하고 있다. [사진=대웅제약]

씽크는 입원 환자의 심전도, 호흡수, 심박수 등 생체신호를 실시간으로 분석해 이상 징후 발생 시 의료진에게 즉시 알람을 전달하는 스마트 병상 모니터링 시스템이다. 환자 상태 변화를 상시 감시해 신속한 대응을 지원하는 것이 특징이다.

특히 노인 환자와 중증 환자에게 치명적일 수 있는 낙상 사고를 실시간으로 감지하는 기능을 탑재해 의료진이 병실에 없는 상황에서도 24시간 환자 안전 관리를 지원한다.

대웅제약은 센텀종합병원의 씽크 도입으로 환자 안전 강화뿐 아니라 의료진 업무 효율성 개선 효과도 기대하고 있다. 자동화된 데이터 수집 기능을 통해 간호사의 반복적인 기록 업무 부담을 줄이고, 의료진이 환자 모니터링과 치료에 보다 집중할 수 있다.

2023년 종합병원으로 승격한 센텀종합병원은 최근 지역외상거점병원으로 지정돼 24시간 응급수술 체계를 운영하고 있다. 이번 AI 병상 모니터링 시스템 도입을 통해 스마트 의료 인프라 구축에도 속도를 낼 계획이다.

박형철 대웅제약 ETC마케팅본부장은 "센텀종합병원과의 협력을 통해 일반 병동에서도 중환자실 수준의 촘촘한 환자 안전 관리가 가능하다는 것을 다시 한번 입증하겠다"며 "대웅제약은 의료 현장의 목소리를 반영한 디지털 헬스케어 솔루션을 통해 스마트병원 모델을 전국적으로 확산시켜 나갈 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com