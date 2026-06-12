에어부산, 응급상황 비상 대응 훈련 실시

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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 에어부산(대표 정병섭)은 지난 11일 부산 강서구 사옥에서 임직원을 대상으로 산업재해 비상 대응 훈련을 실시했다고 12일 밝혔다.

이번 훈련은 산업 현장에서 발생할 수 있는 각종 재해 및 응급상황에 대한 실질적인 대응 능력을 높이고 임직원들의 안전의식을 제고하기 위해 마련됐다. 에어부산 대표를 비롯한 임직원 50여 명이 훈련에 참여해 비상 상황 발생 시 대응 절차를 점검하고 실습 교육을 진행했다.

에어부산 임직원들이 지난 11일 부산 강서구 소재 에어부산 사옥에서 실시된 산업재해 비상 대응 훈련에 참여해 자동심장충격기(AED) 사용법 교육을 받고 있다. [사진=에어부산]

훈련은 건물 내 화재 발생이라는 가상 상황에서 ▲완강기 착용 및 사용 ▲심폐소생술(CPR) ▲소화기 사용을 통한 화재 진압 ▲자동심장충격기(AED) 사용 등 단계별로 대응 상황에 맞게 구성됐다.

에어부산 관계자는 "앞으로도 다양한 상황을 가정한 대응훈련과 예방 활동을 통해 현장 중심의 안전관리 역량을 강화하고 안전한 일터 조성을 위해 최선을 다하겠다"라고 말했다.

tack@newspim.com