도공 부경본부, 휴게소 음료 브랜드 '차맛고도' 출시

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- 한국도로공사 부산경남본부가 11일 함안휴게소에서 지역 농특산물 활용 차맛고도 브랜드 개소식을 열었다.
- 차맛고도는 파지 농산물 포함 17종의 티 음료로 함안 수박·거제 유자·하동 돼지감자 등 지역 농산물을 활용했다.
- 부산경남본부는 관계 기관들과 협약을 맺고 개발·시범 운영을 거쳐 브랜드를 출시했으며 지역 경제와 고객 만족을 동시에 도모하겠다고 밝혔다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 한국도로공사 부산경남본부가 지역 농특산물을 활용한 휴게소 음료 브랜드를 선보였다.
부산경남본부는 11일 남해고속도로 함안(부산방향)휴게소에서 차 음료 브랜드 '차맛고도' 개소식을 개최했다고 밝혔다.
행사는 '차맛고도 동행 테이스팅 로드' 형태로 진행됐으며 도로공사와 경상남도농업기술원, 휴게소 운영사, 지역 농가 관계자 등이 참석했다. 현장에서는 수박주스 등 주요 메뉴 시음과 함께 브랜드 및 지역 농특산물 홍보가 이뤄졌다.
'차맛고도'는 지역 농산물을 활용한 휴게소 맞춤형 티 음료 브랜드로 파지 농산물을 활용한 메뉴를 포함해 총 17종이 개발됐다. 대표 메뉴로는 함안 수박을 활용한 음료와 거제 유자, 하동 돼지감자 등을 활용한 차 제품이 포함됐다.
행사장에는 원재료 산지와 생산 정보를 담은 안내 자료도 전시돼 방문객이 지역 농산물 유통 구조를 이해할 수 있도록 했다.
부산경남본부는 지난 3월 경상남도농업기술원, 부산경남휴게소협의회와 협약을 체결하고 원료 발굴과 상품 개발, 시범 운영을 거쳐 브랜드를 출시했다.
권우원 본부장은 "차맛고도는 지역 농특산물의 가치를 고객에게 전달하는 상생 플랫폼"이라며 "앞으로도 휴게소가 지역 경제 활성화와 고객 만족을 동시에 실현하는 공간이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com