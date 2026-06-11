한국관광공사, '유재석 캠프'와 글로벌 광고 캠페인 '코리아 캠프' 전개

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부와 한국관광공사는 넷플릭스 예능 '유재석 캠프'와 협업해 한국관광 글로벌 광고 캠페인 '코리아 캠프(Korea Camp)'를 선보인다.

'유재석 캠프'는 초보 캠프장 유재석과 예측 불가 직원 이광수, 변우석, 지예은이 숙박객들과 함께 다양한 에피소드를 만들어가는 예능 프로그램으로, 지난달 26일 공개 직후 넷플릭스 국내 시청 순위 1위에 올랐다. 특히 예능프로그램 '런닝맨'을 통해 글로벌 인지도를 확보한 '국민 MC 유재석'이 출연해 국내외 시청자들의 높은 관심과 호응을 얻고 있다.

공사는 지난해 넷플릭스 인기 시리즈 '오징어 게임'과 '지금 우리 학교는' IP를 모티브로 제작한 캠페인으로 약 6800만 회 이상의 조회수를 기록한 바 있다. 올해는 협업 범위를 K-예능으로 확대해 한국관광의 매력을 자연스럽게 녹여내고, 콘텐츠 소비를 실제 방한으로 연결한다는 전략이다.

[사진=한국관광공사]

이번 캠페인 '코리아 캠프'는 다양한 국적과 연령, 직업을 가진 외국인들이 한국 전역을 여행하며 자신의 새로운 모습을 발견하는 여정을 담았다. 참가자들은 K-뷰티, K-POP, 미식, 로컬문화 등 한국에서만 경험할 수 있는 다채로운 콘텐츠를 체험하며 각자의 시선으로 한국의 매력을 발굴해 나간다. 특히 영상 속에 '유재석 캠프'를 연상시키는 다양한 이스터에그(Easter Egg:원작의 시그니처 소품이나 명장면을 숨겨놓은 요소)를 배치해 원작 팬들에게 색다른 재미를 더했다.

캠페인은 오는 12일 티저 영상 공개를 시작으로 본편 영상을 순차 공개하며, 공사 공식 유튜브 채널 'VISITKOREA', '넷플릭스' 등 글로벌 플랫폼을 통해 만나볼 수 있다. 본편 공개 후에는 온라인 이벤트도 진행하며, 선정된 참가자에게는 광고 속 K-컬처·관광 콘텐츠를 직접 체험할 기회를 제공한다.

공사 박성혁 사장은 "전 세계적으로 사랑받는 K-콘텐츠 IP와 협업해 한국관광의 매력을 친근하고 흥미롭게 전달하고자 했다"라며, "앞으로도 외국인들이 광고를 경험한 후 실제 방한으로 즉시 이어지는 선순환 마케팅 체계를 구축하겠다"라고 밝혔다.

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