한국관광공사, 스노우피크코리아와 지역관광 활성화 맞손

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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 28일, 국내 캠핑 문화를 선도하는 글로벌 캠핑 브랜드 스노우피크코리아와 안전한 캠핑 문화 조성 및 지역관광 활성화를 위한 업무협약을 체결한다.

이번 협약을 통해 공사는 스노우피크의 대규모 캠핑 프로그램과 연계한 현장 밀착형 '안전 캠핑 캠페인'을 펼친다. 총 8회, 약 7000명의 참가자를 대상으로 화기 및 난방기기 사용 주의사항, 일산화탄소 중독 예방 수칙 등을 밀착 안내해 성숙한 캠핑 문화를 정착시킨다는 목표다.

한국관광공사 원주 본사. [사진= 관광공사]

아울러 캠핑객이 '안전 캠핑 서약'에 참여하고, 공사의 캠핑 정보 플랫폼 '고캠핑(Go Camping)' 인스타그램을 팔로우하면 소정의 기념품을 증정하는 이벤트도 마련한다. 양사는 앞으로 공식 SNS를 활용해 계절·테마별 지역 캠핑장 정보를 제공하고, 수도권에 집중된 캠핑 수요를 지방으로 분산시키기 위한 여행 콘텐츠를 공동 제작할 예정이다.

공사 곽재연 국민관광지원팀장은 "스노우피크의 고객 접점을 활용해 안전 교육 대상을 대폭 넓히고 실효성을 높일 것"이라며, "앞으로도 민간과의 파트너십을 확대해 국민이 안심하고 즐길 수 있는 건강한 캠핑 환경 조성에 앞장서겠다"라고 밝혔다.



jyyang@newspim.com