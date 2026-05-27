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유재석도 "이런 경험 처음"…'유재석 캠프', 첫 운영부터 대환장 케미

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  • 넷플릭스가 26일 예능 '유재석 캠프' 1-5회를 공개했다
  • 유재석과 이광수·변우석·지예은이 초보 캠프 운영으로 웃음을 선사했다
  • 추억의 게임·캠프파이어에 이효리 부부 예고까지 더해 화제가 됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 예능 '유재석 캠프'가 유재석표 버라이어티 감성과 대환장 캠프 운영기로 시청자들의 웃음을 제대로 저격했다.

초보 캠프장 유재석과 예측 불가 직원 이광수, 변우석, 지예은이 숙박객들과 떠들어 재끼고, 놀아 재끼고, 까불어 재끼며 일상 탈출을 완성하는 단체 캠프 예능 '유재석 캠프'가 지난 26일 뜨거운 기대 속 1-5회를 공개하며 화제를 불러일으키고 있다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 유재석 캠프 스틸. [사진=넷플릭스] 2026.05.27 moonddo00@newspim.com

'초보 캠프장' 유재석과 직원들은 '​유재석 캠프' 1기 숙박객들을 맞이하기 위해 고군분투했다. 총 3만 평 규모의 캠프장 탐방은 물론 꼼꼼한 시설 점검, 숙박객들의 삼시세끼를 책임지기 위한 대비까지 만반의 준비를 마친 '팀 유재석'. 하지만 넘치는 의욕과 달리, 첫 숙박객 맞이는 시작부터 만만치 않았다. 갑작스럽게 밀려드는 숙박객들과 생각지도 못한 인원수에 놀라기도 잠시 유재석과 직원들은 발걸음을 빠르게 옮겼다. 유재석 캠프장의 남다른 경영 철학을 바탕으로 만들어진 캠프 규칙을 설명하고, 선서문 낭독에 이어 직원들을 팀장으로 한 팀 정하기까지 환영의 축포를 터트리는 첫 입소식이 진행됐다.

숨돌릴 틈 없이 시작된 첫 대용량 요리는 시작부터 '팀 유재석'의 동공 지진을 유발했다. 사 온 양념 고기를 들키지 않으려 능청을 떨다가 까맣게 불태워 식당에 탄내가 폭발하는 등 우여곡절 끝에 완성된 눈물의 첫 식사는 유쾌한 웃음을 자아냈다. 뒤이어 숙박객들의 도파민을 터트린 체육관 뒤편 '히든룸'의 베일이 벗겨지며 분위기는 반전됐다. 특히 화려한 입담과 손기술이 돋보이는 유재석의 시그니처 게임인 방석 퀴즈와 철가방 게임은 예전 버라이어티 예능을 기억하는 이들이라면 누구나 그리워했을 만한 추억의 그림을 소환해 내며 뜨거운 환호를 이끌어냈다. 여기에 밤늦게까지 이어진 바비큐 파티와 캠프의 꽃인 캠프파이어, 장기자랑까지 더해지며 숙박객 맞춤형 '즐거움 풀코스'를 완벽하게 완성했다.

무엇보다 '초보 캠프장' 유재석을 비롯해 예측 불가의 직원 이광수, 변우석, 지예은의 활약이 재미를 배가했다. 캠프의 주인장 '유장님' 유재석은 넓은 캠프장을 분주히 뛰어다니며 진땀을 흘렸다. 예능 경력 35년 중 이런 경험은 처음이라며 깊은 한숨과 영혼 빠진 허탈한 웃음을 내뱉는 모습이 미소를 자아냈다. 이광수는 유장님은 물론 숙박객들의 웃음과 기강을 책임지는 '군기반장'의 역할을 톡톡히 했다. 유재석과 함께 고군분투하던 와중에도 두 사람의 장난기 가득한 티키타카는 멈추지 않았다. 정신없는 상황 속 자신의 따귀를 때려달라는 유재석에게 곧바로 반응하는 즉석 상황극이 폭소를 유발했다. 숙박객들의 '힐링담당' 변우석의 헐렁한 반전 매력도 색다른 재미를 더했다. 숙박객들에게 진짜 친구처럼 다가가 유쾌한 활력을 불어넣은 '찐친메이커' 지예은의 활약도 남달랐다. 1기 숙박객으로 깜짝 등장한 친동생과의 '찐' 남매 케미스트리를 보여주며 웃음을 안겼다.

5회 영상 말미 공개된 예고편에서는 한층 더 업그레이드 된 '유재석 캠프'​의 모습이 공개돼 눈길을 끌었다. 여기에 캠프를 찾아온 이효리, 이상순 부부도 포착됐다. 과연 숙박객들에게 특별한 추억을 선물하기 위해 정신없이 달리는 유재석과 직원들이 앞으로 또 어떤 활약을 선보일지, 우왕좌왕하지만 열정 충만한 '캠프 초보' 임직원들이 시간이 흘러 '캠프 베테랑'이 될 수 있을지도 궁금해진다.

한편, '유재석 캠프' 6-10회는 오는 6월 2일 오직 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개된다.

moonddo00@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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