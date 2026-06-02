[현장톡] "유재석의 허술함이 통했다"…'유재석 캠프' PD·작가가 밝힌 비하인드

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 예능 '유재석 캠프'를 연출한 이소민 PD와 윤신혜 작가가 프로그램의 기획 의도부터 캐스팅 비화, 촬영 뒷이야기까지 다양한 이야기를 전했다.

지난달 27일 서울 종로구에 위치한 한 카페에서는 '유재석 캠프' 이소민 PD와 윤신혜 작가 인터뷰가 진행됐다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '유재석 캠프' 이소민 PD(왼쪽), 윤신혜 작가. [사진=넷플릭스] 2026.06.02 moonddo00@newspim.com

이소민 PD는 "'유재석 캠프'는 1년 동안 준비한 프로젝트"라며 "재밌게 봐주시는 분들이 많아 기쁘고, '고생 많았다'고 이야기해주시는 반응에도 감사함을 느낀다"고 말했다.

프로그램 종영 후에도 출연자들의 인연은 이어지고 있다. 이 PD는 "숙박객들끼리 단체 채팅방이 있어서 함께 방송을 보기도 하고, 꾸준히 연락을 주고받고 있다"며 "프로그램이 많은 사랑을 받은 것에 대해 모두 감사해하고 있다"고 전했다.

'유재석 캠프'는 제목 그대로 유재석이라는 인물의 강점을 극대화하는 데 초점을 맞췄다. 이 PD는 "'떠들어재끼고, 까불어재끼고, 놀아재끼고'라는 콘셉트에 어울리는 사람들을 모시고 싶었다"며 "단체 숙박을 하는 만큼 서로를 가감 없이 드러내고, 자연스럽게 친해질 수 있는 분들을 찾으려고 노력했다"고 설명했다.

이어 "유재석 씨가 '일상 속에서 행복했으면 좋겠다'는 이야기를 해주셨다"며 "일상에서 에너지를 얻고 싶고, 또 다른 사람들에게 에너지를 줄 수 있는 분들을 초청하게 됐다"고 덧붙였다.

숙박객들의 밝은 에너지는 제작진의 예상보다도 강렬했다. 이 PD와 윤 작가는 "그렇게까지 대문자 E 성향인 분들이 많을 줄은 몰랐다"며 "각자의 에너지가 만나면서 더 큰 시너지가 만들어진 것 같다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '유재석 캠프' 윤신혜 작가. [사진=넷플릭스] 2026.06.02 moonddo00@newspim.com

1기와 2기를 나눈 기준 역시 성향보다는 관계성과 케미였다. 이 PD는 "숙박객들끼리 어떤 케미가 나올지 고민을 많이 했다"며 "직업적으로나 관심사 측면에서 서로 이야기를 나누고 친해질 수 있는 조합을 만들려고 했다"고 밝혔다.

넷플릭스 민박 예능 '대환장 기안장'과의 차별점에 대한 이야기도 나왔다. 이 PD는 "이런 형태의 프로그램은 결국 주인장의 색깔과 철학이 가장 중요하다고 생각한다"며 "'기안장'이 기안84의 상상력과 세계관을 따라가는 프로그램이었다면 '유재석 캠프'는 유재석 씨의 장점을 극대화할 수 있는 방향으로 접근했다"고 말했다.

이어 "유재석 씨의 가장 큰 강점은 일반인들과 함께 있을 때 드러난다고 생각했다"며 "사람들을 자연스럽게 이끌어내고 관계를 만들어가는 모습이 돋보일 수 있도록 캠프라는 포맷을 선택했다"고 설명했다.

실제로 촬영 과정에서는 유재석의 새로운 모습도 많이 발견할 수 있었다고 한다. 이 PD는 "많은 사람을 통솔할 때 보여주는 진행 능력과 리더십도 있었지만 동시에 허술하고 허둥지둥하는 모습도 기대 이상으로 많이 나왔다"고 웃었다.

윤신혜 작가 역시 "유재석 씨가 방송에서 드러눕는 모습을 본 적이 거의 없는데 이번에는 그런 모습도 볼 수 있었다"며 "정말 힘드시구나 싶으면서도 인간적인 매력을 느낄 수 있었다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '유재석 캠프' 이소민 PD(왼쪽), 윤신혜 작가. [사진=넷플릭스] 2026.06.02 moonddo00@newspim.com

제작진이 현장에서 느낀 유재석의 진가는 따로 있었다. 윤 작가는 "그렇게 바쁜 와중에도 스태프들을 굉장히 세심하게 챙기셨다"며 "식사는 했는지 물어보고 직접 챙겨주기도 했다"고 회상했다.

이어 "숙박객들뿐만 아니라 현장 전체를 살피고 통솔하는 사람이라는 걸 느꼈다"며 "역시 유재석이라는 생각이 들었다"고 말했다.

지예은의 동생 지동건이 프로그램에 출연하게 된 과정도 흥미로웠다. 이 PD는 "처음에는 지동건 씨를 먼저 캐스팅했다"며 "신학대학원생이라 교회 캠프 경험이 많았고, 지친 전도사들과 함께 힐링하고 싶다고 이야기했다"고 밝혔다.

이어 "인터뷰 과정에서 가족 이야기가 나왔는데 처음에는 믿지 못해서 가족사진을 보여달라고 했다"며 "그 과정에서 지예은 씨의 동생이라는 사실을 알게 됐고 이후 자연스럽게 출연이 성사됐다"고 말했다.

윤 작가는 "그런 우연 덕분에 지예은 씨도 프로그램을 더 재미있게 즐길 수 있었던 것 같다"고 덧붙였다.

변우석의 예능 출연 비화도 눈길을 끌었다. 윤 작가는 "처음 섭외를 갔을 때 '유재석 캠프'라는 이름을 보고 유재석 씨를 믿고 출연을 결정했다고 하더라"며 "정말 열심히 참여해주셨다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '유재석 캠프' 이소민 PD. [사진=넷플릭스] 2026.06.02 moonddo00@newspim.com

이 PD는 "직접 만나 이야기를 나눠보니 굉장히 솔직하고 인간적인 매력이 있는 분이었다"며 "첫 예능이라 긴장도 하고 조심스러운 부분도 있었지만 순수한 모습이 잘 드러났다"고 평가했다.

윤 작가는 "작은 일에도 감동을 많이 하고 눈물도 보이는 등 진실된 모습을 많이 보여줬다"고 덧붙였다.

이광수는 제작진의 섭외 1순위였다. 이 PD는 "유재석 씨와의 케미가 워낙 유명하기 때문에 그 익숙한 조합이 캠프 안에서는 어떻게 나타날지 궁금했다"고 말했다.

윤 작가는 "캐스팅 이후에는 프로그램을 계속 시뮬레이션해봤는데 이광수 씨가 없으면 그림이 잘 그려지지 않을 정도였다"며 웃었다.

끝으로 윤 작가는 "2기에 들어가면 숙박객들의 이야기가 더욱 깊어지고 공감할 수 있는 순간들도 많아질 것"이라며 "이효리, 이상순 부부의 등장으로 달라지는 분위기 역시 또 다른 관전 포인트가 될 것"이라고 기대를 당부했다.

moonddo00@newspim.com