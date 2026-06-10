경기도, 올여름 폭염·열대야 인명피해 예방 총력

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폭염 대응체계 촘촘히 운영·무더위쉼터 등 현장 중심 대책 강화

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 열대야 전담조직을 운영하는 등 올여름 폭염과 열대야로 인한 인명피해 예방에 총력을 기울인다.

경기도는 10일 도청 재난상황실에서 김규식 안전관리실장 주재로 '풍수해·폭염·복구 등 도-시군 합동회의(9차 TF)'를 열고 ▲폭염·열대야 대비 주요대책 ▲여름철 인명피해 예방사업 ▲재해복구사업 추진현황 등을 함께 점검했다.

도-시군 합동회의. [사진=경기도]

최근 폭염일수는 크게 늘고 있다. 과거 10년(1986~1995년)간 평균 9일이던 폭염일수는 최근 10년(2016~2025년) 평균 17.4일로 8.4일 증가했으며 올해도 높은 습도 속에서 폭염이 지속될 것으로 전망된다.

실제 경기도 온열질환자는 6월 8일 기준 45명으로 지난해 같은 기간 17명보다 약 2.6배 증가했다. 전국 온열질환자도 215명으로 전년 동기 105명보다 약 2배 늘어난 상황이다.

이에 따라 도는 폭염·열대야 대응체계를 강화한다. 열대야주의보가 5개 시군 이상에 발효될 경우 6개 반 12개 부서가 참여하는 열대야 전담조직(TF)을 새롭게 운영하고 10개 시군 이상에 발효될 경우 재난안전대책본부 1단계를 운영할 계획이다.

폭염특보 상황에 따른 도-시군 합동 전담조직(TF) 회의도 운영한다. 폭염주의보 10개 시군 이상 또는 폭염경보 5개 시군 이상이 예상될 경우 초기대응 전담조직(TF)을 운영하고 폭염중대경보가 2개 시군 이상 예상될 경우 재난안전대책본부 1단계를 가동한다.

아울러 무더위쉼터 연장 운영 확보를 지속 추진하고 폭염특보 시 야외노동자 폭염안전수칙 점검도 강화한다. 시군에는 폭염 취약계층 보호, 무더위쉼터 운영상황 관리 야외노동자 안전조치 이행을 철저히 해줄 것을 요청했다.

이와 함께 여름철 호우에 대비해 반지하주택, 공동주택 지하주차장, 지하차도, 하천변 보행안전, 빗물받이, 저수지, 급경사지, 야영장 등 8개 분야 전수점검도 병행하고 있다. 전체 관리대상 96만4617개소 중 96만3951개소를 점검해 점검률은 99.9%이며 중점관리시설 5만4313개소와 도-시군 합동점검 대상 5261개소는 모두 점검을 마쳤다.

인공지능(AI)·정보통신기술(ICT) 기반 여름철 인명피해 긴급예방사업도 추진한다. 지하차도 침수감지 알람장치, 반지하주택 공공거점 알람장치, 하천변 산책로 차단기, 야영장·청소년야영장 댁내방송, 저수지 수위계 등 총 931개소 중 676개소를 6월 15일까지 완료할 예정이다.

재해복구사업은 우기 전 주요 공정 완료를 목표로 관리한다. 도내 재해복구사업은 총 641개소로 6월 5일 기준 514개소가 준공되어 준공률 80.2%다.도는 6월 15일까지 대규모 사업장 등 14개소를 제외한 627개소를 완료할 계획이다.

김규식 안전관리실장은 "올해는 이른 무더위와 열대야로 온열질환 피해가 우려되는 만큼 폭염 취약계층 보호가 무엇보다 중요하다"며 "31개 시군과 함께 폭염 대응체계를 촘촘히 운영하고 무더위쉼터와 야외노동자 안전관리 등 현장 중심 대책을 강화해 여름철 인명피해 예방에 총력을 다하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com