안산시, 등굣길 범죄예방·교통안전 합동캠페인 실시

AI 핵심 요약beta
- 안산시가 9일 관산초에서 등굣길 범죄예방·교통안전 합동캠페인을 벌였다고 10일 밝혔다
- 시·경찰서·학교·학부모 등 60여명이 참여해 학교폭력·사이버도박 예방과 112 신고요령 등을 홍보했다
- 개인형 이동장치 무면허 운행과 픽시 자전거 위험성을 알리며 학생들의 교통안전 의식 제고에 힘썼다
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[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 지난 9일 단원구 관산초등학교에서 학생들의 등교 시간에 맞춰 '등굣길 범죄예방 및 교통안전 합동캠페인'을 실시했다고 10일 밝혔다.
시에 따르면 이번 캠페인은 안산시와 단원경찰서, 관산초등학교, 학부모 단체 등 60여 명이 참여한 가운데 진행됐으며 학생들의 안전의식 제고와 안전한 통학환경 조성을 위해 마련됐다.
참가자들은 ▲학교폭력 예방 ▲사이버 도박 근절 ▲112 신고 요령 ▲안전한 등교 방법 ▲개인형 이동장치(PM) 무면허 운행 금지 등을 주제로 홍보 활동을 펼쳤다.
특히 최근 청소년 사회문제로 대두되고 있는 사이버 도박과 디지털 범죄예방의 중요성을 알리고 위급상황 발생 시 대처할 수 있는 112 신고 요령을 안내했다.
또한 이용이 증가하고 있는 개인형 이동장치(PM)의 무면허 운행 금지와 제동장치가 없는 픽시 자전거 운행의 위험성을 홍보하며 학생들의 교통안전 의식 향상에 힘썼다.
이민근 안산시장은 이날 캠페인에 참여한 관계자들을 격려하며 "아이들이 안심하고 학교에 다닐 수 있도록 지역사회가 함께 관심을 갖고 안전문화 확산에 동참하는 것이 중요하다"며 "앞으로도 경찰서와 학교, 학부모 단체 등과 협력해 안전한 통학환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com