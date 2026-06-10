삼성중공업, 미국 첫 FLNG 프로젝트 본계약...추가 수주 청신호

AI 핵심 요약beta
- 삼성중공업이 9일 미국서 델핀 1호기 FLNG 본계약을 체결했다
- 이번 계약은 29억달러 규모로 미국 최초 해상 FLNG FID가 완료됐다
- 삼성중공업은 델핀 2·3호기 건조 계약 협상도 진행 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 삼성중공업이 미국 최초 부유식 액화천연가스 생산설비(FLNG) 수출 프로젝트인 '델핀 1호기' 건조 본계약을 체결했다.
삼성중공업은 9일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.에서 계약 서명식을 개최했다고 10일 밝혔다. 이번 계약은 지난 2일 공시한 29억달러(약 4조3000억원) 규모로, 미국 역사상 처음으로 해상 FLNG 프로젝트의 최종투자결정(FID)이 완료됐다.
서명식에는 최성안 삼성중공업 부회장과 더들리 포스톤 델핀 미드스트림 CEO, 제이슨 칼리스만 탈리스만 그룹 CEO, 제임스 버너 블랙록 글로벌 인프라 파트너, 타케시 하시모토 MOL 회장, 카를로스 휠록 Vitol LNG America 대표 등이 참석했다. 미국 에너지부 차관보, 해사청 청장, 강경화 주미대사 등 양국 정부 관계자도 자리했다.
삼성중공업은 현재 델핀사가 추진 중인 2, 3호기 계약 협상을 진행 중이다.
최성안 부회장은 "글로벌 파트너들이 삼성중공업의 FLNG 기술력과 프로젝트 수행 능력에 신뢰를 보여줬다"며 "세계 최고 수준의 품질과 철저한 납기 준수로 역량을 증명하겠다"고 말했다.
y2kid@newspim.com