네이버 D2SF, AI 보안 스타트업 에임인텔리전스 투자

AI 핵심 요약beta
- 네이버 D2SF는 10일 AI 보안 스타트업 에임인텔리전스에 투자했다
- 에임인텔리전스는 공격·검증·통제 전 주기 AI 보안 솔루션을 개발했다
- 글로벌 프로젝트·학회로 기술력을 인정받고 다양한 산업 유료 고객을 확보했다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버 D2SF는 인공지능(AI) 보안 스타트업 에임인텔리전스에 신규 투자했다고 10일 밝혔다.
에임인텔리전스는 기업의 AI 도입 확산에 따른 AI 오작동, 데이터 유출, 권한 오남용, 프롬프트 공격 등 새로운 보안 위협에 대응하는 기술을 개발 중이다.
에임인텔리전스는 공격·검증·통제 전 주기를 아우르는 AI 보안 솔루션을 제공한다. 보안 취약점을 선제적으로 발견하는 레드팀 솔루션으로 공격 시나리오를 설계·검증하고 운영 단계에서는 가드레일 솔루션으로 AI의 위험 행동을 제어한다.
오픈AI, 앤스로픽, 메타 등 글로벌 연구기관의 AI 모델 안전성 프로젝트에 참여한 경험을 바탕으로 현장 요구에 맞춘 보안 체계를 구축했다.
에임인텔리전스는 AI 가드레일 관련 약 20건의 논문을 게재했으며 최상위권 학회 발표를 통해 기술력을 검증했다. 대규모 언어모델과 에이전트 보안을 넘어 로봇 등 물리 환경에서의 안전성을 확보하기 위한 피지컬 AI 안전 기술도 준비 중이다. 현재 엔터프라이즈, 금융기관, 공공 등 다양한 산업군에서 유료 고객사를 확보하고 있다.
네이버 D2SF는 2024년 상반기 캠퍼스 기술창업 공모전을 통해 에임인텔리전스를 발굴한 후 인큐베이팅을 거쳐 이번 투자에 참여했다.
유상윤 대표를 포함한 공동창업진은 AI 안전 연구 및 창업 경험을 갖고 있으며 빠르게 변화하는 AI 기술 환경을 센싱하고 이를 제품으로 구현하는 실행력이 강점이다.
양상환 네이버 D2SF 센터장은 "에임인텔리전스는 전 주기를 아우르는 실전형 AI 보안 솔루션을 빠르게 제품화했다"며 "경력과 레퍼런스가 요구되는 보안 분야에서 학생창업팀으로 출발한 성과는 주목할 만하다"고 말했다.
origin@newspim.com