네이버 D2SF, 행동 예측 AI 스타트업 클론랩스에 투자

AI 핵심 요약beta
- 네이버 D2SF가 19일 AI 스타트업 클론랩스에 투자했다
- 클론랩스는 사용자 패턴을 학습해 다음 행동을 예측·대행하는 유저 모델을 개발했다
- 유저 모델은 레코딩·메모리·프리딕션 3단계로 자동화 품질과 안정성을 높였다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버 D2SF가 사용자의 다음 행동을 예측하는 AI 스타트업 클론랩스에 투자했다.
클론랩스는 사용자의 컴퓨터 사용 패턴을 학습해 다음 행동을 예측하고 대행하는 '유저 모델'을 개발한다. AI 에이전트 활용이 늘면서 사용자가 매번 명령을 내리고 결과를 확인해야 하는 과정이 새로운 병목으로 떠오른 상황에서 이를 해결하기 위한 기술이다.
유저 모델은 사용자의 개입 없이도 의도와 맥락을 예측해 의사결정을 내릴 수 있다. 사용자의 컴퓨터 사용 패턴과 업무 흐름을 학습한 후 에이전트가 멈추는 순간 다음 행동을 예측해 수행하는 방식이다.
모델은 사용자의 컴퓨터 사용 패턴을 기록하는 '레코딩', 의사결정 과정에서 맥락과 선호를 축적·분석하는 '메모리', AI가 이를 바탕으로 다음 행동을 예측하고 수행하는 '프리딕션'의 3단계로 구성됐다. 예측 신뢰도가 높은 작업은 자동 수행하고 신뢰도가 낮은 작업은 사용자에게 확인을 요청해 자동화 품질과 안정성을 강화했다.
클론랩스는 서울대학교 학부생 출신으로 구성됐으며 스탠퍼드대학교, 카네기멜런대학교 등과 협업해 AI 에이전트 연구 논문 7편을 보유하고 있다.
클론랩스는 2025년 하반기 네이버 D2SF 캠퍼스 기술창업 공모전을 통해 발굴된 팀으로, 2026년 1월 인큐베이팅을 시작한 지 3개월 만에 투자로 이어졌다.
양상환 네이버 D2SF 센터장은 "클론랩스는 사람과 에이전트 사이의 병목이 생산성을 제한한다는 문제를 빠르게 포착하고 높은 연구 전문성을 바탕으로 이를 몰입감 있게 풀어내고 있는 팀"이라며 "네이버 D2SF는 앞으로도 AI 시대의 변화를 먼저 발견하고 실험하는 창업가들을 적극 발굴·투자하며 네이버와의 교류 및 협력 접점도 함께 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
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