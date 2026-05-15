네이버 D2SF '무빈', 실시간 라이다 모션캡처로 글로벌 라이브쇼 시장 공략

AI 핵심 요약beta
- 무빈이 4월 미국 NAB Show 2026에서 글로벌 라이브쇼 공략에 나섰다
- LiDAR와 AI 결합 실시간 마커리스 모션캡처로 공연용 솔루션 'MOVIN TRACIN Stage'를 선보였다
- Disguise·Notch와 파트너십을 맺고 글로벌 라이브 엔터테인먼트 시장 협업과 사업 확대를 추진한다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버 D2SF가 투자한 인공지능(AI) 기반 실시간 모션캡처 기술 기업 무빈(MOVIN)이 글로벌 라이브쇼 시장 공략에 본격 나선다.
무빈은 LiDAR와 AI를 세계 최초로 결합한 실시간 마커리스 모션캡처 기술 기업으로 게임·영화·스포츠·로보틱스·피지컬 AI 등 다양한 산업 분야에서 기술력을 검증받아 왔다.
최근에는 플래그십 제품인 MOVIN TRACIN의 기술을 라이브 공연 환경에 적용한 'MOVIN TRACIN Stage'를 선보이며 글로벌 라이브 엔터테인먼트 시장으로 사업 영역을 확장하고 있다.
'MOVIN TRACIN Stage'는 퍼포머가 무대에 오르는 즉시 별도 착용 장비 없이 모션캡처를 시작하고 동작과 위치 변화에 따라 영상·조명 등 비주얼 효과가 실시간으로 반응하는 솔루션이다.
기존 공연 연출이 사전 제작 영상 중심으로 구현됐다면 'MOVIN TRACIN Stage'를 활용할 경우 퍼포머의 움직임 자체를 실시간 연출 요소로 활용할 수 있어 보다 몰입감 있는 무대 구현이 가능하다는 설명이다.
무빈은 지난 4월 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 방송·미디어·엔터테인먼트 기술 전시회 NAB Show 2026에서 Disguise·Notch와 공식 파트너십을 체결해 해당 기술을 선보였다.
Disguise는 Adele, Coldplay 등 글로벌 아티스트 공연과 방송·버추얼 프로덕션 분야에 활용되는 자사 최신 미디어 서버 'GX3+'를 무빈에 지원했다. 이는 해당 장비를 외부 기업에 제공한 첫 사례다.
전 세계 아티스트들이 신뢰하는 실시간 콘텐츠 제작 플랫폼 Notch 역시 무빈의 모션캡처 기술과 연동한 인터랙티브 콘텐츠를 직접 제작·구현하며 높은 기술적 시너지를 확인했다.
현장에서는 실제 콘서트 및 라이브 프로덕션 환경 적용을 위한 논의도 진행됐다. 무빈은 이번 협업을 통해 글로벌 공연·방송 업계 내 실시간 인터랙티브 비주얼 기술에 대한 높은 수요와 현장 적용 가능성을 확인했으며 향후 글로벌 라이브·엔터테인먼트 기업들과의 협업도 확대해 나갈 계획이다.
최별이 무빈 대표는 "약 620억 달러 규모의 글로벌 라이브 공연 시장에서 실시간 인터랙티브 비주얼에 대한 수요가 빠르게 확대되고 있다"며 "무빈은 피지컬 AI를 넘어 라이브 엔터테인먼트 시장에서도 기술 활용 가능성을 본격적으로 넓혀가고 있으며 글로벌 파트너사들과의 협업을 기반으로 새로운 공연 경험을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.
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