류현철 노동부 산안본부장 "지역 특성 반영한 산재 예방 실천 방안 마련"

AI 핵심 요약beta
- 류현철 고용노동부 본부장은 10일 전남·광주 산업재해 예방 강화를 위한 거버넌스 라운드테이블을 열었다
- 회의에서 지역 거버넌스 활성화와 중대재해 사각지대 해소 방안을 논의했다
- 이주노동자·청소년 등 취약노동자 안전 문제를 청취하고 지역 목소리를 정책에 반영하겠다고 밝혔다
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 류현철 고용노동부 산업안전보건본부장은 10일 지역 산업재해 예방 체계 강화를 목표로 "전남·광주 지역의 신뢰 자산을 더욱 공고히 하고, 지역의 특성을 반영한 산업재해 예방 중심의 실천 방안을 함께 마련해 나가야 한다"고 강조했다.
류 본부장은 이날 광주에서 광주지방고용노동청·안전보건공단과 '전남광주 산업안전보건 거버넌스 라운드테이블'를 열고 "중앙의 정책이 현장으로 뻗어나가는 길목이자 핵심 창구인 지역 내 각 주체의 역할은 매우 중요하다"며 이같이 밝혔다.
라운드테이블은 지역 단위의 거버넌스를 통해 일터 위험격차 해소의 핵심인 작은 사업장과 취약 노동자에게 안전보건 정책과 지원을 실질적으로 전달하기 위해 마련됐다.
회의는 지역 거버넌스 활성화 방안 및 안전보건 사각지대 해소 방안 두 가지 주제로 진행됐다. 현장에는 노동계·경영계, 안전보건기관, 전남·광주 등 지방정부 관계자, 노동안전보건단체가 참석했다.
노동부는 지역 거버넌스 활성화 관련, 소형 어선 어민, 감귤 선과장 안전 일터 지원 등 전남·광주·제주 지역 중대재해 사각지대 해소 사업 추진 상황을 공유하고 토론을 진행했다.
안전보건 사각지대 해소의 경우 이주노동자·청소년·하청 노동자 등 안전보건 관련 애로사항을 청취하고 향후 개선을 위한 지역 내 협력 방안을 논의하였다.
류현철 산업안전보건본부장은 "앞으로도 지역의 목소리를 정책에 반영하고 현장과 소통하는 자리를 지속적으로 마련하겠다"고 밝혔다.
sheep@newspim.com