한유원, 팝업 참여기업 모집…현대백화점서 K-뷰티 알린다

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뷰티·건기식 중소기업 50곳 선정

판교점 시작으로 주요 점포 운영

우수기업 비클린 입점 기회 제공

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중소 뷰티기업의 오프라인 판로 확대를 위한 현대백화점 팝업스토어가 열린다. 참여 기업들은 소비자와 직접 만나 제품을 소개하고 시장 반응을 확인할 수 있는 기회를 얻게 된다.

한국중소벤처기업유통원은 현대백화점과 협력해 뷰티·건강기능식품 분야 중소기업을 대상으로 팝업스토어 참여기업 50개사를 모집한다고 10일 밝혔다.

이번 팝업스토어는 현대백화점의 뷰티 편집숍 '비클린(BeCLEAN)'과 협업해 운영된다. 현대백화점 판교점을 시작으로 여러 점포에서 순차적으로 확대 운영될 예정이다.

현대백화점 협업 팝업스토어 홍보 안내문 [자료=한국중소벤처기업유통원] 2026.06.10 rang@newspim.com

모집 대상은 화장품과 향수, 바디·헤어 제품, 뷰티 디바이스, 이너뷰티 건강기능식품 등을 생산하는 중소기업이다.

선정된 기업은 팝업스토어를 통해 소비자와 직접 만나 제품을 홍보하고 판매할 수 있다. 현장에서 확보한 소비자 반응을 바탕으로 제품 개선과 마케팅 전략 수립에도 활용할 수 있다.

특히 판매 성과가 우수한 기업은 비클린 온·오프라인 매장 입점 기회도 제공받는다.

이번 사업은 '마케팅 지원사업'의 일환으로 추진된다. 대형 유통망과 연계해 중소기업에 제품 홍보와 판매 기회를 제공하는 것이 목적이다.

한유원은 팝업스토어 외에도 오프라인 기획전과 온라인몰 '더현대Hi' 입점 지원, 마케팅 역량 강화 프로그램 등을 통해 중소기업의 판로 확대를 지원할 계획이다.

참여를 희망하는 기업은 오는 26일 오후 6시까지 판판대로를 통해 신청할 수 있다.

이태식 한유원 대표이사는 "많은 소비자가 모이는 핵심 상권에서 열리는 팝업스토어인 만큼, 제품 홍보가 절실한 뷰티 중소기업에 큰 도움이 될 것으로 기대한다"며 "현장에서 쌓은 판매 경험과 소비자 반응이 기업의 다음 도약으로 이어지도록 우수한 K-뷰티 중소기업의 성장을 지속 지원하겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com