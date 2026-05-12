한유원, 소상공인 온라인 지원 협약…18곳과 협력체계 구축

AI 핵심 요약beta
- 한국중소벤처기업유통원이 11일 18개 수행기관과 업무약정 체결했다.
- 소상공인 온라인 판로지원사업으로 상품개선·콘텐츠 제작 지원한다.
- 올해 4600개 소상공인 대상 AI 활용 디지털 자생력 강화한다.
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AI 활용 교육으로 자생력 강화
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 소상공인의 온라인 시장 경쟁력 강화를 위한 지원 체계가 확대됐다. 상품 개선부터 콘텐츠 제작까지 전 과정을 지원하는 한편, 디지털 자생력 확보를 위한 협력도 본격화할 계획이다.
한국중소벤처기업유통원은 지난 11일 목동 사옥에서 소상공인 온라인 경쟁력 강화를 지원할 수행기관 18개사와 업무약정을 체결했다고 12일 밝혔다.
이번 협약은 '소상공인 온라인 판로지원사업'의 일환으로 추진됐다. ▲상품개선 ▲콘텐츠 제작 ▲상세페이지 제작 등 3개 사업에 참여할 수행기관이 협력해 지원에 나선다.
이번 사업은 최근 온라인 소비 확대와 함께 디자인 경쟁력과 콘텐츠 품질이 매출에 미치는 영향이 커지는 상황을 반영했다. 소상공인의 브랜드 경쟁력 강화와 판로 확대를 목표로 한다.
수행기관들은 올해 총 4600개 소상공인을 대상으로 포장 패키지 제작과 영상 콘텐츠, 상세페이지 제작 등을 지원한다. 상품 특성과 시장성을 반영한 맞춤형 컨설팅과 제작 지원도 병행한다.
특히 콘텐츠 제작과 상세페이지 제작 분야에서는 생성형 인공지능(AI)을 활용한 실습 코칭 프로그램을 운영한다. 이를 통해 소상공인이 직접 콘텐츠를 제작할 수 있는 역량을 키우는 데 초점을 맞춘다.
현장에서는 고물가와 내수 부진으로 어려움을 겪는 소상공인의 상황과 디지털 전환 필요성에 공감대가 형성됐다. 참여 기관들은 지원 목표 달성을 위한 세부 방안을 공유하고, 지역 소상공인까지 포함한 밀착 지원을 강화하기로 했다.
사업 신청은 '판판대로' 홈페이지를 통해 가능하다. 전용 상담센터인 '온판상담소'를 통한 안내도 제공한다.
이태식 한유원 대표이사는 "소상공인의 온라인 시장 진출은 상품을 매력적으로 어필할 수 있는 콘텐츠에서 시작한다"며 "이번 업무약정을 통해 수행기관과 긴밀한 소통체계를 구축해, 소상공인이 만족할 수 있는 고품질 콘텐츠 제공과 디지털 자생력 강화를 위해 힘쓰겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com