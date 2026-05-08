한유원, 어버이날 맞이 봉사활동 진행…어르신 200명에 특식 배식

AI 핵심 요약beta
- 한국중소벤처기업유통원이 8일 어버이날 효도 봉사활동을 했다.
- 서울 양천구 서서울어르신복지관에서 어르신 200명에게 특식 배식과 카네이션, 선물을 전달했다.
- ESG 경영과 사회공헌으로 지역 어르신 복지 개선을 지속 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
카네이션·감사 선물 전달
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 한국중소벤처기업유통원 임직원들이 어버이날을 맞아 지역 어르신들에게 감사의 마음을 전했다.
한유원은 8일 서울 양천구 서서울어르신복지관에서 어버이날 효도 봉사활동을 진행했다고 밝혔다.
이번 봉사활동은 지역사회 어르신들의 건강을 기원하고 감사의 마음을 전하기 위해 마련됐다. 서서울어르신복지관과 협업해 행사를 진행했다.
이날 한유원 임직원 자원봉사자들은 복지관을 찾은 어르신 200명에게 특식을 배식했다. 또 어르신들에게 카네이션을 달아드리고 직접 준비한 감사 선물도 전달했다.
한유원은 공공기관으로서 환경·사회·지배구조(ESG) 경영과 사회적 책임 이행을 위해 양천구 지역사회를 중심으로 봉사와 기부활동을 정기적으로 추진하고 있다.
이태식 한유원 대표이사는 "최근 인구 고령화가 가속화되면서 노인 문제가 우리 사회의 화두로 주목받고 있다"며 "공공기관으로서 지역 사회 어르신들의 복지 개선을 위해 필요한 사회공헌활동을 지속 발굴하고 운영하겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com