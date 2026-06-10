오브젠, 아웃시스템즈와 맞손…"AI 서비스 구축 사업 확대"

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 오브젠이 글로벌 AI 애플리케이션 플랫폼 기업 아웃시스템즈(OutSystems)와 파트너십을 체결하고 기업 대상 AI 서비스 구축 사업 확대에 나선다.

10일 오브젠은 아웃시스템즈와 협력 체계를 구축하고 AI 서비스 개발 및 디지털 전환(DX) 사업을 공동 추진한다고 밝혔다. 이번 협약을 통해 오브젠은 아웃시스템즈의 AI 기반 애플리케이션 플랫폼을 활용해 기업 고객의 AI 서비스 구축과 운영을 지원할 계획이다. 제조·유통·금융 등 다양한 산업군을 대상으로 AI 활용 프로젝트와 디지털 혁신 사업도 확대한다는 방침이다.

최근 기업들은 단순한 AI 도입을 넘어 실제 업무 환경에 AI를 적용하는 방안을 모색하고 있다. 이에 따라 기존 시스템과 데이터를 활용해 AI 서비스를 구축하고 운영할 수 있는 플랫폼 수요도 증가하는 추세다.

[사진=오브젠]

아웃시스템즈는 애플리케이션의 기획부터 개발, 통합, 배포, 운영까지 전 과정을 지원하는 AI 기반 애플리케이션 플랫폼을 제공하고 있다. AI 개발 지원 기능인 '멘토(Mentor)'를 비롯해 엔터프라이즈 시스템, 데이터베이스, 클라우드 환경과의 연동 기능을 지원하는 것이 특징이다.

또한 플랫폼 기반 거버넌스 기능을 통해 AI 서비스의 개발과 운영, 관리 체계를 통합적으로 지원하고 있다. 오브젠은 자사의 AI 데이터 플랫폼 기술과 아웃시스템즈의 플랫폼 역량을 결합해 기업들이 보유한 데이터와 기존 업무 시스템을 기반으로 AI 서비스를 보다 효율적으로 구축할 수 있도록 지원할 계획이다. 이를 바탕으로 데이터 기반 의사결정 체계 구축과 디지털 전환 프로젝트 확대에도 나설 예정이다.

양사는 향후 고객 맞춤형 AI 서비스와 디지털 혁신 과제를 공동 발굴하고, 기업의 AI 활용 수요 증가에 대응하기 위한 협력을 지속 확대한다는 계획이다.

유용희 오브젠 대표는 "이번 파트너십을 통해 AI 서비스 구축 역량을 한층 강화할 수 있을 것으로 기대한다"며 "기업 고객이 AI를 효과적으로 활용할 수 있도록 지원하고 다양한 디지털 혁신 과제를 함께 추진해 나가겠다"고 말했다.

안세준 아웃시스템즈 한국지사장은 "기업들은 AI 도입 과정에서 개발 생산성뿐 아니라 기존 시스템과의 통합, 운영 안정성, 거버넌스 체계까지 함께 고려해야 한다"며 "양사의 역량을 결합해 고객들이 AI 서비스를 보다 효율적으로 구축할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.

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