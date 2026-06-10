삼성자산, 중퇴기금 전담운용 우선협상자 선정

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2026년 9월부터 2030년 8월까지 운용 예정

가입 대상 30인 이하서 단계적 확대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성자산운용이 근로복지공단 주관 중소기업퇴직연금기금(이하 중퇴기금) 전담운용기관 우선협상대상자로 선정됐다.

10일 삼성자산운용은 중퇴기금 전담운용기관 우선협상대상자로 선정됐다고 밝혔다. 이번 평가에서는 외부 전문가로 구성된 정성평가 심사위원 7명 중 5명이 삼성자산운용을 선택했다.

중퇴기금은 중소기업 사용자가 납입한 부담금을 근로복지공단이 공동 기금으로 조성하고 전담운용기관이 통합 운용하는 공적 기금형 퇴직연금제도다. 전문 운용기관이 자산을 통합 운용하는 구조로, 운용 여력이 부족한 소규모 사업장 근로자에게 퇴직연금 자산운용 기회를 제공하는 제도다.

삼성자산운용 로고. [사진=삼성자산운용]

삼성자산운용은 이번 선정으로 2022년 제도 도입 이후 맡아온 중퇴기금 전담운용기관 역할을 이어가게 됐다. 회사는 근로복지공단과 세부 협의를 거쳐 오는 9월 1일부터 기금을 운용할 계획이다. 운용기간은 2030년 8월 말까지다.

삼성자산운용은 중퇴기금 첫 전담운용기관으로 자산운용, 위험관리, 마케팅, 정책지원 등 기금 운용 전 영역에서 근로복지공단과 협업해 왔다. 회사는 가입자 확대와 운용 성과를 통해 기금형 퇴직연금제도의 안착을 지원해 왔다고 설명했다.

차기 사업기간에는 중퇴기금 가입 대상이 확대된다. 현재 30인 이하 사업장에서 50인 미만, 100인 미만 사업장으로 가입 대상이 단계적으로 넓어진다.

오는 7월 1일부터는 개인형 퇴직연금(IRP)이 도입된다. 이에 따라 배달라이더, 골프장 캐디 등 특수고용직과 플랫폼 종사자, 회사 부담 퇴직연금이 없는 일반 직장인과 자영업자도 가입 대상에 포함된다.

삼성자산운용은 중퇴기금 제도 변화에 맞춰 자산운용 체계 정교화, 통합 위험관리 강화, 디지털 기반 가입자 지원 확대를 추진할 계획이라고 밝혔다.

김우석 삼성자산운용 대표는 "중소기업퇴직연금기금은 그동안 퇴직연금 사각지대에 있던 중소기업 근로자의 노후를 지키는 공적 제도"라며 "전담운용기관으로서 역할을 이어가게 된 만큼 회사 차원에서 역량을 집중해 제도가 더욱 성장하도록 끝까지 함께하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com