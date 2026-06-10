SKT·NTT·중화텔레콤, 7600억 AI 펀드 조성…한일 기술동맹 시동

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AI 데이터센터·반도체·광통신 스타트업 투자…글로벌 생태계 확대

SK하이닉스도 참여 검토…동아시아 ICT 기업 협력 본격화

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK텔레콤이 일본 NTT, 대만 중화텔레콤과 손잡고 글로벌 인공지능(AI) 투자 생태계 구축에 나선다. 한·일·대만을 대표하는 통신 기업들이 공동 펀드를 조성해 AI 인프라와 반도체, 소프트웨어 분야 유망 스타트업 발굴에 나서는 것이다.

SK텔레콤은 10일 일본 도쿄 NTT 본사에서 NTT, 중화텔레콤과 기자간담회를 열고 차세대 AI 기술 투자 펀드인 '아이온(IOWN) AI 펀드'를 공동 조성한다고 밝혔다. 펀드 규모는 5억 달러(약 7600억원) 수준이다.

3사는 실리콘밸리와 동아시아를 거점으로 하는 펀드 운용사 카탈라이트 캐피털(Catalight Capital)을 설립해 글로벌 투자 체계를 구축할 계획이다.

서울 을지로 SK텔레콤 본사 T타워 [사진=뉴스핌DB]

투자 대상은 AI 데이터센터 인프라와 AI 반도체, AI 소프트웨어, 산업별 AI 서비스, 광통신 기술 등 AI 밸류체인 전반이다. 전력 효율을 높이는 액체냉각 기술과 그래픽처리장치(GPU)·신경망처리장치(NPU) 등 AI 가속기, 클라우드 분산 시스템, 추론 최적화 기술 등을 보유한 북미·아시아·유럽 지역 스타트업이 주요 대상이 될 전망이다.

참여 기업들은 단순 재무 투자에 그치지 않고 기술 검증과 서비스 고도화, 고객 확보 등을 지원하며 사업 협력을 확대할 계획이다. NTT는 현재 소니와 도시바 등 약 20개 글로벌 기업이 출자 참여에 관심을 보이고 있다고 밝혔으며, SK하이닉스도 펀드 참여를 검토 중인 것으로 알려졌다.

업계에서는 AI 인프라 구축과 운영 역량 확보가 국가 경쟁력으로 부상하는 상황에서 한국과 일본, 대만의 대표 ICT 기업들이 공동 투자 플랫폼을 구축했다는 점에 의미를 두고 있다.

정재헌 SK텔레콤 최고경영자(CEO)는 "SK텔레콤은 글로벌 AI 기업 투자와 스타트업 육성으로 AI 생태계를 구축해 왔다"며 "AI 혁신 기업들과의 협력 기회를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

syu@newspim.com