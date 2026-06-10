"한 번 입고로 끝"…CJ대한통운, 올인원 물류 서비스 출시

AI 핵심 요약beta
- CJ대한통운이 10일 이커머스 셀러 대상 통합 풀필먼트 패키지를 출시했다
- B2C·B2B 물류를 하나의 체계로 처리해 재고관리부터 배송까지 일괄 지원한다
- 전용 시스템·배송 서비스·물류 인프라를 고도화해 셀러의 물류 부담을 줄인다고 했다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = CJ대한통운이 이커머스 셀러를 위한 풀필먼트 서비스를 한층 강화했다. 개인 소비자 대상(B2C) 물류를 넘어 플랫폼 납품용 기업간거래(B2B) 출하까지 통합 지원하며 물류 운영 효율성을 높인다는 전략이다.
CJ대한통운은 10일 기존 풀필먼트 서비스 '더 풀필(The Fulfill)'에 대규모 출하 기능을 추가한 '더 풀필 올인원 패키지'를 출시했다고 밝혔다.
이번 서비스는 자사몰과 오픈마켓 판매 물량은 물론 이커머스 플랫폼 납품용 B2B 물량까지 하나의 물류 체계 안에서 운영할 수 있는 것이 특징이다. 셀러들은 CJ대한통운 풀필먼트센터에 상품을 한 번만 입고하면 재고관리, 상품 가공, 출하, 배송까지 전 과정을 일괄 처리할 수 있다.
이커머스 전용 물류관리 시스템인 로이스 이플렉스(LoIS eFLEXs)도 고도화했다. 주문 연동 가능 플랫폼을 26곳으로 확대해 판매 채널이 늘어나더라도 효율적인 물류 운영이 가능하도록 했다.
CJ대한통운은 자정 전 주문 시 다음 날 배송하는 '24시 주문마감 서비스'도 제공하고 있다. 회사 측은 풀필먼트와 도착보장을 결합한 서비스를 통해 셀러의 배송 경쟁력을 높일 수 있다고 설명했다.
인프라 투자도 확대하고 있다. 지난 3월 말 기준 CJ대한통운의 이커머스 풀필먼트센터 운영 면적은 22만1550평(약 73만㎡)으로 축구장 102개 규모다. 상온·냉장·냉동을 아우르는 3온도 센터와 자동화센터, 버티컬 특화센터 등 다양한 물류 인프라도 구축했다.
도형준 CJ대한통운 영업본부장은 "셀러들이 복잡한 물류 운영 부담을 덜고 상품 기획과 마케팅에 집중할 수 있도록 더 풀필 서비스를 지속적으로 고도화할 계획"이라고 말했다.
nrd@newspim.com