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중국 '저고도 경제' 펄펄, 순찰 의료 물류 해외주문 초호황 구가

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AI 핵심 요약

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  • 중국이 인프라 확충·규제 완화로 저고도 경제 상업화·양산 시대에 진입했다.
  • 산업용·의료 물류 드론이 상업화에 성공하며 주요 기업 매출이 최대 40% 이상 급증하고 흑자 전환을 이뤘다.
  • eVTOL·플라잉카는 규제와 인프라 한계로 시범 단계에 머무르나, 특화 드론 수출 급증으로 글로벌 저고도 시장이 확대되고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국의 저고도 경제가 인프라 구축과 규제 완화에 힘입어 본격적인 상업화 및 양산 시대에 진입했다. 산업용 드론을 활용한 순찰·단속, 의료 물류 배송 분야에서 비즈니스 모델이 성공적으로 정착되면서 주요 기업들의 실적이 급격히 개선되는 추세다.

중국 경제관찰보에 따르면 DJI, 도통지능(道通智能, Autel Robotics), 펑이과기(丰翼科技) 등 10여 개 주요 저고도 경제 기업들은 올해 매출이 전년 대비 최대 40% 이상 폭발적인 증가세를 보일 것으로 전망됐다. 국가 차원의 인프라 건설 지원과 승인 절차 간소화가 가시화된 결과다.

현재 저고도 경제의 가치 창출을 주도하는 핵심 축은 '산업용 드론'이다. 선전 기업 DJI가 발간한 '2026 저고도 경제 인프라 발전 백서'에 따르면, 전력 점검과 교통 단속 등 안방·에너지·행정 분야가 가장 성숙한 시장으로 자리 잡았다.

DJI의 무인 드론 초소를 도입한 국망태주공전회사의 경우, 207개의 무인 장비를 통해 5800㎢에 달하는 시 전역을 24시간 자동 순찰하는 저고도 작업망을 구축했다.

도통지능 역시 선전시 교통경찰과 협력해 사고 발생 시 드론이 자동으로 사진을 촬영해 플랫폼에 업로드하고, 방송으로 차량 철수를 유도하는 무인 단속 시스템을 안착시켰다.

상업화 성공은 기업들의 실적 개선으로 이어지고 있다. 저고도 경제의 대표 주자이자 상하이증시 상장사인 종횡고빈(纵横股份, 688070.SH)과 중무인기(中无人机, 688297.SH)는 모두 2025년 흑자 전환에 성공했다.

종횡고빈의 2025년 매출은 전년 대비 30.94% 증가한 6억 2100만 위안을 기록했으며, 무인 운용 시스템 등 고부가가치 사업 비중이 꾸준히 늘고 있다.

중무인기 매출은 30억 1600만 위안으로 무려 340.11% 폭증했다. 중복 투자를 줄이기 위해 여러 정부 부처가 하나의 드론 스테이션을 공유하는 '일망통비(一网统飞)' 모델도 확산 중이다.

 

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자=중국 플라잉카.  사진=중국 SNS.   2026.06.09 chk@newspim.com

의료 배송 중심의 물류 드론도 상업적 가치를 드러내고 있다. 펑이과기의 물류 드론은 병원과 혈액원 간의 혈액 이송 및 검체 배송에 투입 중이다.

배달 앱 분야 최대 플랫폼 빅테크 기업인 메이퇀(美团) 역시 상하이 렌지병원과 손잡고 상하이 최초의 상시 드론 의료 검체 배송망을 구축, 기존 지상 운송 대비 소요 시간을 50% 단축했다.

메이퇀은 2017년 이후 글로벌 시장을 포함해 누적 90만 건의 상업 배송 주문을 처리했으며, 올해부터는 자체 드론 및 관제 시스템을 업계에 개방해 생태계 확장에 나섰다.

다만 업계 관계자들은 "의료 배송의 상업성은 입증됐으나 정부 보조금 없이는 손익분기점을 간신히 맞추는 수준"이라며 완전한 자립에는 시간이 더 필요하다고 지적했다.

가장 미래 가치가 높을 것으로 기대되는 '유인 eVTOL(전동수직이착륙기) 및 비행자동차(플라잉카)' 부문은 소규모 인도와 시범 운영 단계를 밟고 있다. 샤오펑(小鹏, Xpeng) 산하의 후이텐과기(汇天科技)는 분체식 비행자동차 '육지항모'의 글로벌 누적 주문량이 7000대를 돌파해 소규모 인도를 시작했다고 밝혔다.

다만 일반 도로 및 도심 공역 비행 제한과 조종 자격증 취득 등 대중화 장벽은 여전하다. DJI 백서는 eVTOL의 스케일업을 가로막는 요인으로 까다로운 형식 인증 절차, 전용 이착륙장 및 충전 인프라 부족, 지상 교통 대비 높은 운용 비용 등을 꼽으며 도심 출퇴근용 대규모 상용화까지는 여전히 시간이 필요하다고 진단했다.

한편, 치열한 내수 시장을 피해 해외로 눈을 돌린 특화 드론 기업들은 가파른 수출 성장세를 구가하고 있다. 올해 1~4월 중국의 무인 항공기 수출량은 약 167만 대로 전년 동기 대비 34.7% 증가했다.

농업용 드론에서 고층 빌딩 외벽 및 태양광 패널을 청소하는 '청소 드론'으로 전환한 지우스지능(九思智能)은 유럽의 높은 인건비와 중동의 모래바람 수요를 겨냥해 올해 상반기 분기별 30~40%의 해외 부문 실적 성장률을 기록했다.

초경량 eVTOL을 제작하는 위페이항공(羽飞航空) 또한 미국이 초경량 비행체 규제를 완화한 호재에 힘입어 해외 주문 비중이 80%까지 늘어나면서 저고도 경제의 글로벌 영토 확장이 가속화되고 있다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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카카오 노조, 10일 부분 파업 예고 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 정부가 카카오 노동조합의 파업 예고에 대한 대비에 나섰다. 카카오 노조의 파업으로 카카오톡과 카카오맵 등 카카오 서비스가 멈춰 불편을 주는 것을 방지하겠다는 것이다. 과학기술정보통신부는 지난 8일 오후 세종청사에서 카카오 노조의 파업 예고에 대비한 카카오 측과의 점검 회의를 개최해 서비스 연속성 및 안정성 확보 방안을 점검했다. 국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 지난달 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 개최하고 성과급제 개선을 촉구했다. [사진= 정승원 기자] 앞서 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 오는 10일 부분 파업과 함께 판교역 집회를 예고한 바 있다. 회의에는 최우혁 과기정통부 정보 보호 네트워크정책실장과 카카오 서영훈 부사장이 참석했으며 카카오톡, 카카오맵 등 국민 생활과 밀접한 주요 디지털 서비스의 안정적 운영을 위한 대응 방안과 비상 대응체계 등을 논의했다. 양측은 서비스의 운영 상황을 지속해서 점검(모니터링)하고 장애 발생 시 신속한 상황 공유와 대응이 이뤄질 수 있도록 협력체계를 유지하기로 했다. 최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 "국민 다수가 이용하는 디지털 이음터(플랫폼) 서비스의 안정성은 매우 중요한 사안"이라며 "국민 불편이 발생하지 않도록 서비스 연속성과 안정성 확보에 최선을 다해 줄 것을 당부했다"고 밝혔다. 과기정통부는 앞으로도 주요 디지털 서비스의 운영 상황을 면밀히 점검하고 국민 생활에 영향을 미칠 수 있는 서비스 장애 예방 및 대응에 만전을 기할 계획이다. origin@newspim.com 2026-06-09 08:31

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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