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[종합] 정부, "정서검사 정상군 학생도 극단적 선택" 자성…검사 문항·횟수 손본다

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  • 정부와 15개 관계부처가 9일 10대 청소년 극단적 선택예방 범정부 대책을 발표했다
  • 교육부는 정서·행동특성검사 한계를 인정하고 문항·횟수 조정과 상담·치료 인프라 확대 방안을 추진한다
  • 정부는 AI 기반 24시간 온라인 모니터링과 학교 밖 청소년 지원을 강화해 2035년까지 청소년 극단적 선택 비율을 대폭 낮추겠다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정부, 10대 청소년 극단적 선택예방 범정부 추진 대책 발표
AI 24시간 모니터링 도입…온라인 유해정보 차단 강화
위클래스·전문상담인력 확대…학교 안팎 상담 체계 강화

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부가 학생정서·행동특성검사에서 정상군으로 분류됐던 학생도 실제 극단적 선택에 이른 사례가 있다며 기존 위기학생 선별 체계의 한계를 인정했다. 앞으로는 검사 문항과 실시 횟수를 조정해 위기 학생을 더 촘촘히 찾아내는 방안을 검토한다.

심민철 교육부 학생건강안전정책국장은 9일 정부서울청사에서 열린 '10대 청소년 극단적 선택예방 범정부 추진대책' 브리핑에서 "실제 극단적 선택에 이른 학생들 가운데 과거 검사에서 정상군으로 분류된 사례가 있다"고 밝혔다.

최교진 교육부 장관이 9일 정부서울청사에서 10대 청소년 극단적 선택예방 범정부 추진대책을 발표하고 있다. [사진=교육부]

학생정서·행동특성검사는 학생의 정서적 어려움과 행동 문제를 조기에 파악하기 위해 학교에서 실시하는 검사다. 그러나 학생이 불안이나 우울 상태를 솔직하게 드러내지 않거나 상담·치료로 이어지는 것을 부담스러워할 경우 위험 신호를 충분히 포착하기 어렵다는 지적이 제기돼 왔다.

심 국장은 "학생들이 상담이나 치료를 우려해 자신의 불안·우울 상태를 솔직하게 답하지 않는 경우도 있다"며 "문항의 타당성과 신뢰성을 점검하기 위한 정책연구를 진행 중"이라고 설명했다.

교육부는 이날 15개 관계부처 합동으로 이 같은 내용의 '10대 청소년 극단적 선택예방 범정부 추진 대책'을 발표했다. 이번 대책은 정부가 오는 9월까지 순차적으로 내놓기로 한 9대 분야별 극단적 선택예방 대책 가운데 첫 번째다.

정부는 10대 극단적 선택 사망자가 2016년 273명에서 지난해 잠정 396명으로 늘어난 점을 고려해 청소년 극단적 선택 문제를 범정부 차원에서 대응하기로 했다. 청소년 극단적 선택 비율은 2024년 인구 10만명당 8명에서 2030년 6.5명, 2035년 4.2명 이하로 낮추는 것이 목표다.

대책에 따라 정부는 학생정서·행동특성검사 개선과 함께 위클래스, 전문상담인력, 학생 마음바우처, 병원형 위센터 등 상담·치료 인프라를 확대한다. 학교 안 상담 체계와 지역사회·의료기관 연계를 강화해 위험 징후 발견 이후 실제 개입과 치료까지 이어지도록 하겠다는 취지다.

최교진 교육부 장관은 대책의 실효성에 대한 질문에 "청소년 극단적 선택은 한두 가지 원인으로 설명할 수 없는 복합적인 문제"라며 "여러 부처가 함께 머리를 맞대고 대책을 마련했다"고 밝혔다.

입시 경쟁 완화 방안이 대책에 뚜렷하게 담기지 않았다는 지적에는 과열 경쟁도 주요 원인 가운데 하나가 될 수 있다고 인정했다. 다만 최 장관은 "경쟁으로 인한 성적 압박이 가정 내 갈등으로 이어지기도 하지만 그 외에도 다양한 원인이 존재한다"며 "교육에서 경쟁을 완전히 없애는 방향에 대한 생각은 있을 수 있지만 이를 제도화하고 국민적 공감대를 얻기까지는 시간이 필요하다"고 설명했다.

최근 여학생의 극단적 선택 비중이 커지는 원인으로는 사회관계망서비스(SNS)와 인터넷 과의존, 외모와 평가에 대한 사회적 민감성 등이 거론됐다. 심 국장은 "전문가들은 SNS와 인터넷 과의존, 외모나 평가에 대한 사회적 민감성, 청소년기 여성의 우울·불안 특성 등을 주요 원인으로 보고 있다"고 말했다.

최교진 교육부 장관과 심민철 교육부 학생건강안전정책국장, 윤세진 성평등가족부 청소년정책관, 이선영 보건복지부 정신건강정책관 등이 9일 정부서울청사에서 10대 청소년 극단적 선택예방 범정부 추진대책 브리핑을 하고 있다. [사진=교육부]

정부는 온라인 환경에서 위험 신호를 더 빠르게 포착하기 위해 인공지능(AI)을 활용한 24시간 모니터링 체계도 구축한다. 청소년이 SNS와 온라인 플랫폼을 통해 자해·극단적 선택유발정보에 노출되는 현실을 고려해 플랫폼 사업자에 대한 시정 요청도 강화한다.

윤세진 성평등가족부 청소년정책관은 "현재도 상담원이 수작업으로 위험 상황을 발굴하고 있으며 지난해에만 2만9000건을 찾아냈다"며 "AI 기반 체계가 도입되면 위기 상황을 더 빠르고 효율적으로 발굴할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

학교 밖 청소년에 대한 지원도 강화된다. 윤 정책관은 "최근 실태조사에서 학교 밖 청소년이 극단적 선택을 생각한 경험은 21.1%, 시도 경험은 7.8%로 재학생보다 높게 나타났다"며 "학교밖청소년지원센터를 통한 심리·진로 상담, 고립·은둔 청소년 원스톱 서비스, 집중 심리클리닉 등을 강화할 계획"이라고 설명했다.

청소년 극단적 선택 보도 규제와 관련해서는 구체적인 방식이 아직 확정되지 않았다. 이선영 보건복지부 정신건강정책관은 "현재는 현행 법령에 따라 언론이 보도 권고기준을 준수하도록 노력하는 수준"이라며 "청소년 극단적 선택 보도에 대해서는 권고를 넘어 보다 강한 규제 방안을 논의할 계획"이라고 말했다.

정부는 이번 대책이 학교 안 학생뿐 아니라 학교 밖 청소년까지 포함한 10대 청소년 전체를 대상으로 한다는 점을 기존 대책과의 차별점으로 제시했다. 심 국장은 "청소년 극단적 선택은 특정 부처만의 문제가 아니라 모든 부처와 지자체가 함께 해결해야 할 과제"라며 "청소년 성장 환경 전반을 대상으로 종합적인 예방 체계를 구축하겠다"고 강조했다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 극단적 선택 예방 핫라인 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

jane94@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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카카오 노조, 10일 부분 파업 예고 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 정부가 카카오 노동조합의 파업 예고에 대한 대비에 나섰다. 카카오 노조의 파업으로 카카오톡과 카카오맵 등 카카오 서비스가 멈춰 불편을 주는 것을 방지하겠다는 것이다. 과학기술정보통신부는 지난 8일 오후 세종청사에서 카카오 노조의 파업 예고에 대비한 카카오 측과의 점검 회의를 개최해 서비스 연속성 및 안정성 확보 방안을 점검했다. 국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 지난달 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 개최하고 성과급제 개선을 촉구했다. [사진= 정승원 기자] 앞서 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 오는 10일 부분 파업과 함께 판교역 집회를 예고한 바 있다. 회의에는 최우혁 과기정통부 정보 보호 네트워크정책실장과 카카오 서영훈 부사장이 참석했으며 카카오톡, 카카오맵 등 국민 생활과 밀접한 주요 디지털 서비스의 안정적 운영을 위한 대응 방안과 비상 대응체계 등을 논의했다. 양측은 서비스의 운영 상황을 지속해서 점검(모니터링)하고 장애 발생 시 신속한 상황 공유와 대응이 이뤄질 수 있도록 협력체계를 유지하기로 했다. 최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 "국민 다수가 이용하는 디지털 이음터(플랫폼) 서비스의 안정성은 매우 중요한 사안"이라며 "국민 불편이 발생하지 않도록 서비스 연속성과 안정성 확보에 최선을 다해 줄 것을 당부했다"고 밝혔다. 과기정통부는 앞으로도 주요 디지털 서비스의 운영 상황을 면밀히 점검하고 국민 생활에 영향을 미칠 수 있는 서비스 장애 예방 및 대응에 만전을 기할 계획이다. origin@newspim.com 2026-06-09 08:31

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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