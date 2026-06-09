전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.09 (화)
KYD 디데이
정책·서울 교육

속보

더보기

정부, 청소년 극단적 선택 막는데 사활…AI로 마음건강 유해 정보 24시간 감시

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 정부가 9일 10대 청소년 극단적 선택 예방을 위해 AI 유해정보 24시간 모니터링과 보도 제한을 포함한 대책을 발표했다
  • SNS·온라인 자해유발정보 상시 차단, 사회정서·극단적 선택예방교육 강화와 상담인력·위클래스·위센터 확충으로 조기 발견체계를 꾸린다
  • 정부는 청소년 극단적 선택 비율을 인구 10만명당 8명에서 2030년 6.5명, 2035년 4.2명 이하로 낮추고 치료·회복지원과 마음바우처 확대를 추진한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

학교 안 상담 중심 대응 넘어 가정·지역사회까지 확대
사회정서교육 17차시로 확대하고 학교 상담·치료망 보강
"청소년 극단적 선택률 2035년 4.2명 이하로 낮춘다"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 정부가 10대 청소년의 극단적 선택이 늘어나는 문제에 대응해 온라인 유해정보 관리를 강화하기로 했다. AI로 자해·극단적 선택유발정보를 24시간 살피고 청소년 극단적 선택 보도 제한도 검토한다.

학교에서는 사회정서교육과 극단적 선택 예방교육을 강화하고 전문상담인력과 위클래스·위센터 기능을 늘려 위기 학생을 더 빨리 발견하도록 할 방침이다.

최교진 교육부 장관이 15일 오후 서울 중구 은행회관 국제회의실에서 열린 '제2차 형사미성년자(촉법소년) 제도 현황과 연령 논의 포럼'에서 인사말을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ AI 24시간 모니터링으로 유해정보 차단…2035년 극단적 선택 비율 4.2명 목표

교육부는 9일 15개 관계부처 합동으로 이같은 내용의 '10대 청소년 극단적 선택예방 범정부 추진 대책'을 발표했다. 이번 대책은 정부가 오는 9월까지 순차적으로 내놓기로 한 9대 분야별 극단적 선택예방 대책 가운데 첫 번째로, 학교 안 상담 중심의 대응을 온라인 환경, 가정, 지역사회, 의료·상담 인프라까지 넓히는 데 초점이 맞춰졌다.

이번 대책의 골자는 디지털·온라인 유해환경 관리다. 청소년이 SNS(소셜네트워크서비스)와 온라인 플랫폼을 통해 자해·극단적 선택유발정보에 노출되는 현실을 고려해 인공지능(AI)을 활용한 24시간 모니터링 체계를 구축하고 플랫폼 사업자에 대한 시정 요청도 강화한다.

청소년 극단적 선택 사안 보도 금지와 위반 시 벌칙 조항 마련도 검토한다. 자극적 보도와 구체적 방법 묘사가 모방 효과를 낳을 수 있다는 판단에서다. 영상 콘텐츠의 극단적 선택 장면 가이드라인 보급, 방송심의규정 위반 시 제재 강화도 함께 추진된다.

정부가 이처럼 강한 대응에 나선 것은 10대의 극단적 선택 문제가 뚜렷한 증가세를 보이고 있기 때문이다. 10대 극단적 선택 사망자는 2016년 273명에서 2024년 372명, 지난해 잠정 396명으로 늘었다. 2025년 수치는 2016년보다 45.1% 증가한 규모다.

정신건강 문제로 병원을 찾은 0~19세 청소년도 2021년 27만4000명에서 지난해 43만1000명으로 추정돼 4년 새 57.3% 늘었다. 특히 10대 극단적 선택은 정신적 문제와 관계 문제가 복합적으로 작용하고, 충동성이 강하다는 점에서 사전 감지와 즉각 개입의 중요성이 크다.

정부는 2024년 기준 인구 10만명당 8명인 청소년 극단적 선택 비율을 2030년 6.5명, 2035년 4.2명 이하로 낮추겠다는 목표를 세웠다.

서울 여의도여자고등학교에 학생들이 2024학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가를 치르기 위해 교실로 향하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 학교·가정·지역사회 안전망 확충…상담인력 배치와 마음바우처 확대

이번 대책은 예방, 감지, 개입, 회복, 기반 조성 등 5개 전략과 15개 과제로 구성됐다. 예방 단계에서는 모든 학생의 '마음근육'을 기르는 공교육 역할이 강화된다.

현재 범교과 6차시 수준인 사회정서교육을 17차시까지 확대하고 자아존중감과 자기효능감, 감정 수용, 스트레스·불안 대처, 관계 형성 등을 발달단계별로 가르친다. 극단적 선택예방교육도 형식적·일회성 교육에서 벗어나 위기 상황에서 도움을 요청하고 자신을 돌보는 방법을 익히는 방향으로 바꾼다.

부모수당·아동수당·한부모가정 아동양육비 수급 보호자에게는 성장단계별 양육정보와 부모교육 콘텐츠를 안내하고, 교원 자격연수에는 학생 마음건강 관련 내용을 필수 반영한다.

고위기 청소년을 조기에 발견하기 위한 체계도 손본다. 학생 정서·행동특성검사와 수시검사 접근성을 높이고 교원과 학생을 대상으로 생명지킴이 교육을 확대한다. 또 경찰·소방이 확보한 극단적 선택시도자 정보의 공유 대상을 기존 극단적 선택예방센터·정신건강복지센터에서 시도교육청까지 넓히는 방안을 추진한다.

개입 단계에서는 상담·치료 인프라가 보강된다. 위클래스 설치와 공간 재구조화를 지원하고 모든 학교에 전문상담교사 등 상담인력 배치를 추진한다.

학생 마음바우처 지원 범위는 치료비에서 상담비까지 확대되며, 병원형 위센터와 위스쿨 등 교육·치료 복합지원기관, 청소년 전용 병동·병상 확충도 검토된다. 외상이나 정신병력이 확인되지 않아 응급실 보호가 어려운 고위기 청소년을 위한 일시보호시설과 '마음피난처' 조성도 추진된다.

정부는 자해·극단적 선택 시도 학생의 학교 복귀와 유족·교우·교원의 회복을 지원하고 보통교부금 기준재정수요에 학생마음건강지원비를 단계적으로 반영할 계획이다.

최교진 교육부 장관은 "청소년 극단적 선택은 개인이나 학교 공동체의 노력만으로 해결할 수 있는 과제가 아니다"라며 "가정과 학교를 넘어 지역사회와 미디어 등 사회 구성원이 유기적으로 협력하도록 지원하겠다"고 밝혔다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 극단적 선택 예방 핫라인 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

jane94@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
사진
카카오 노조, 10일 부분 파업 예고 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 정부가 카카오 노동조합의 파업 예고에 대한 대비에 나섰다. 카카오 노조의 파업으로 카카오톡과 카카오맵 등 카카오 서비스가 멈춰 불편을 주는 것을 방지하겠다는 것이다. 과학기술정보통신부는 지난 8일 오후 세종청사에서 카카오 노조의 파업 예고에 대비한 카카오 측과의 점검 회의를 개최해 서비스 연속성 및 안정성 확보 방안을 점검했다. 국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 지난달 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 개최하고 성과급제 개선을 촉구했다. [사진= 정승원 기자] 앞서 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 오는 10일 부분 파업과 함께 판교역 집회를 예고한 바 있다. 회의에는 최우혁 과기정통부 정보 보호 네트워크정책실장과 카카오 서영훈 부사장이 참석했으며 카카오톡, 카카오맵 등 국민 생활과 밀접한 주요 디지털 서비스의 안정적 운영을 위한 대응 방안과 비상 대응체계 등을 논의했다. 양측은 서비스의 운영 상황을 지속해서 점검(모니터링)하고 장애 발생 시 신속한 상황 공유와 대응이 이뤄질 수 있도록 협력체계를 유지하기로 했다. 최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 "국민 다수가 이용하는 디지털 이음터(플랫폼) 서비스의 안정성은 매우 중요한 사안"이라며 "국민 불편이 발생하지 않도록 서비스 연속성과 안정성 확보에 최선을 다해 줄 것을 당부했다"고 밝혔다. 과기정통부는 앞으로도 주요 디지털 서비스의 운영 상황을 면밀히 점검하고 국민 생활에 영향을 미칠 수 있는 서비스 장애 예방 및 대응에 만전을 기할 계획이다. origin@newspim.com 2026-06-09 08:31

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동