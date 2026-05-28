최교진 교육장관, 청소년 자살예방 간담회 개최…"범정부 대책 마련"

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29일 의료·학계·교원 전문가 의견 청취

위기학생 지원·마음건강 대책 보완 논의

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 최교진 교육부 장관은 오는 29일 한국교육시설안전원에서 '10대 청소년 자살예방 범정부 추진 대책안' 마련을 위한 전문가 간담회를 연다.

이번 간담회는 최근 청소년 정신건강 위기와 자살 문제가 커지는 상황에서 현장과 전문가 의견을 반영한 범정부 차원의 예방 대책을 마련하기 위해 추진된다.

최교진 교육부 장관이 15일 오후 서울 중구 은행회관 국제회의실에서 열린 '제2차 형사미성년자(촉법소년) 제도 현황과 연령 논의 포럼'에서 인사말을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

간담회에는 의료계와 학계 전문가, 현장 교원 등이 참석한다. 참석자들은 청소년 자살예방 전반에 대한 대응 방향을 논의하고, 학교 현장에서 필요한 추가 지원과 제도 개선 과제 등을 제안할 예정이다.

교육부는 그동안 학생 마음건강 지원을 국정과제의 하나로 추진해 왔다. 위기학생 긴급지원제도 법제화, 마음바우처 확대, 한국형 사회정서교육 도입 등을 추진하고 있으며 지난해 12월에는 모든 학생의 마음건강 증진을 목표로 한 '학생 마음건강 지원 개선 방안'을 발표했다.

이번 간담회는 29일 오전 10시 30분부터 정오까지 한국교육시설안전원 9층 대회의실에서 비공개로 진행된다. 교육부에서는 장관과 정책보좌관, 자문관, 학생정서지원과장 등 4명이 참석하고, 전문가 9명이 함께한다.

최 장관은 "우리 아이들을 위기에서 구하기 위해서는 학교와 가정, 사회가 함께하는 촘촘한 안전망이 필수적"이라며 "간담회에서 제안된 전문가 의견을 반영해 실효성 있는 대책을 마련하겠다"고 밝힐 예정이다.

jane94@newspim.com