일동제약, '아로나민 씨플러스 프리미엄' 출시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

기미·주근깨·색소침착 완화

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 일동제약이 활성 비타민·미네랄 영양제 브랜드 '아로나민 씨플러스'의 제품군을 확대하며 웰에이징(건강한 노화) 시장 공략에 나선다.

일동제약은 신제품 '아로나민 씨플러스 프리미엄'을 출시했다고 9일 밝혔다.

아로나민 씨플러스 프리미엄 [사진=일동제약]

이번 신제품은 브랜드 세분화 전략의 일환으로 기획됐다. 건강과 외모 관리에 대한 관심이 높아지면서 자신에게 맞는 영양제를 적극적으로 선택하는 소비자들이 늘고 있는 점을 반영해 제품 콘셉트를 차별화했다는 설명이다.

아로나민 씨플러스는 활성형 비타민 B군에 비타민 C와 셀레늄 등 항산화 성분을 더한 영양제 브랜드다. 피로 개선과 체력 관리뿐 아니라 피부 건강까지 고려한 것이 특징이다.

신제품인 아로나민 씨플러스 프리미엄에는 비타민 B1·B2·B3·B5·B6·B7·B9·B12 등 비타민 B군 8종이 함유됐다. 이들 성분은 체내 에너지 생성과 대사, 신경 기능 유지 등에 관여한다.

여기에 비타민 A·C·D·E와 셀레늄, 아연, 철분 등 미네랄 성분을 더했으며 이노시톨, 감마오리자놀, L-시스테인 등도 함께 배합했다.

특히 항산화 성분인 비타민 C와 셀레늄은 의약품 표준제조기준상 허용된 최대 함량이 적용됐다. 제품의 1일 최대 복용량 기준 비타민 C는 1500mg, 셀레늄은 200마이크로그램(㎍)이 함유돼 있다.

아로나민 씨플러스 프리미엄은 일반의약품으로 약국에서 구매할 수 있다. 육체 피로와 체력 저하, 눈의 피로 개선을 비롯해 신경통·근육통·관절통·어깨 결림 완화, 색소 침착(기미·주근깨) 완화 등에 효능·효과를 갖고 있다.

일동제약 관계자는 "활력 관리와 피부 건강에 관심이 높은 소비자층을 겨냥해 활성 비타민 B군과 항산화 성분을 강화했다"며 "생체 리듬과 관련된 이노시톨, 감마오리자놀 등을 추가해 제품 경쟁력을 높였다"고 말했다.

sykim@newspim.com