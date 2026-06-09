전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.09 (화)
KYD 디데이
정책·서울 노동

속보

더보기

고용보험 가입자 5개월 연속 20만명대↑…29세 이하는 2.8% 감소

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 고용노동부가 9일 5월 고용보험 통계를 발표해 상시가입자가 1584만8000명으로 26만8000명 늘었다.
  • 29세 이하·40대 가입자는 줄었지만 서비스업 중심으로 전체 가입자는 증가세를 이어갔다.
  • 구직급여 지급액·지급자·신규 신청자는 모두 감소했고 구인배수와 고용24 기반 청년층 구직은 증가했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

29세 이하, 고용보험 가입 6만5200명 줄고 구직 1만1000명 증가
"29세 이하 전체 인구 수 감소 폭 고려하면 고용 상황 유지된 것"
전체 가입자 증가세 이어져도 제조 12개월·건설 34개월 연속 감소

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 고용보험 가입자가 5개월 연속 20만명대 증가한 것으로 나타났다. 전반적인 가입자 증가세에도 29세 이하 가입자는 지난해 같은 달보다 6만5200명(-2.8%) 줄었다. 고용 24를 활용한 구직자 중에선 29세 이하가 유일하게 1만1000명 증가했다.

고용노동부가 9일 발표한 '2026년 5월 고용행정 통계로 본 노동시장 동향'에 따르면 지난달 기준 고용보험 상시가입자 수는 1584만8000명으로 집계됐다.

상시가입자 수는 지난해 같은 달보다 26만8000명(1.7%) 증가했다. 전체 고용보험 가입자 증가 폭은 올해 1월부터 5개월 연속 20만명 후반대를 기록했다. 지난 1월부터 4월까지 전년 동월 대비 가입자 증가 폭은 차례대로 26만3000명, 25만9000명, 27만명, 27만1000명이었다.

연령대별 가입자 추이를 보면 30대·50대·60세 이상 가입자가 늘고 29세 이하·40대 가입자가 줄어드는 기존 추세가 이어졌다.

2026년 5월 고용행정 통계로 본 노동시장 동향 [자료=고용노동부]

지난달 29세 이하 가입자 수는 223만3000명으로, 전년 동월보다 6만5200명(-2.8%) 감소했다. 주로 제조업(-2만8000명), 정보통신업(-1만5000명), 보건복지업(-1만2000명), 도소매업(-9000명) 등에서 줄어든 것으로 나타났다.

40대 가입자 수는 359만9000명으로, 전년 동월보다 4700명(-0.1%) 줄었다. 주로 건설업(-1만1000명), 제조업(-6000명), 도소매업(-4000명) 등에서 감소했다.

천경기 노동부 미래고용분석과장은 "40대 감소 폭은 지속적으로 축소되고 있다"며 "29세 이하 청년 가입자는 추세적으로는 감소 폭이 축소되고 있습니다. 다만 5월에 전월보다 소폭 확대된 것"이라고 설명했다. 이어 "29세 이하 인구가 15만 6000명 감소했는데 (고용보험) 가입자는 6만5200명 감소한 것은 거의 고용 상황이 유지되는 수준"이라고 부연했다.

지난달 구직급여 총지급액은 1조328억원으로 지난해 같은 달보다 780억원(-7.0%) 감소했다. 구직급여 지급자도 4만명(-6.0%) 줄어든 63만명으로 집계됐다.

산업별로 보면 고용보험 가입자가 가장 많은 서비스업만 전체 가입자가 늘고, 제조업과 건설업에선 고용보험 가입자가 줄어드는 기존 경향이 유지됐다.

서비스업 고용보험 가입자 수는 1111만3000명으로 지난해 같은 달보다 28만4000명(2.6%) 증가했다.

2026년 5월 고용행정 통계로 본 노동시장 동향 [자료=고용노동부]

서비스업 대분류별로는 보건복지(11만4000명)에서 가장 크게 늘었다. 이어 숙박음식(5만5000명), 사업서비스업(2만4000명), 교육서비스(2만2000명) 등 대부분 산업에서 가입자가 증가했다. 서비스업에서 고용보험 가입자가 줄어든 분야는 부동산업(-1500명)과 정보통신(-700명)뿐이었다.

제조업 가입자 규모는 12개월 연속 감소한 384만명으로, 전년 동월보다 1만명(-0.3%) 줄었다. 중분류별로 보면 금속가공·섬유·고무플라스틱·자동차 등에서 감소한 반면 기타운송장비·전자통신·의약품 제조 등에서 가입자가 늘었다.

지난달은 특히 식료품 제조업 내 고용보험 가입자가 9900명 감소하면서 올해 중 가장 큰 감소 폭을 보였고, 자동차와 고무플라스틱 제조업 등에서도 고용보험 가입자 감소 폭이 확대되면서 전체 가입자 하락세에 영향을 미친 것으로 나타났다.

건설업 고용보험 가입자 수는 74만5000명으로 전년 동월 대비 8500명 감소했다. 34개월 연속 하락세가 이어졌지만, 감소 폭은 축소된 것으로 나타났다.

구직급여 신규 신청자는 4개월 연속 감소세를 이어갔다. 지난달 신규 신청자 수는 7만9000명으로, 1년 전보다 6000명(-7.2%) 줄었다.

구직자 1인당 일자리수를 의미하는 구인배수는 0.42로 전년 동월 0.37보다 올랐다. 고용 24를 활용한 신규 구인은 15만3000명으로 전년 동월 대비 1만2000명(8.7%) 증가했고, 신규 구직은 36만4000명으로 1만2000명(-3.3%) 줄어든 결과다.

신규 구인은 공공행정, 보건복지, 사업서비스 등에서 늘었다. 신규 구직은 29세 이하에서 1만1000명 증가한 반면 다른 연령대에서는 모두 감소했다.

천 과장은 "청년층 구직 같은 경우 최근 발표된 청년 뉴딜이라든가 그런 정책이 일자리 시장에 대한 기대감 등으로 작동하지 않았나 생각이 든다"며 "거기에 참여하는 구직자들도 사실 고용24를 통한 구직 등록 이런 것들이 많이 요구되고 있기에 증가한 것"이라고 해석했다.

sheep@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
사진
카카오 노조, 10일 부분 파업 예고 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 정부가 카카오 노동조합의 파업 예고에 대한 대비에 나섰다. 카카오 노조의 파업으로 카카오톡과 카카오맵 등 카카오 서비스가 멈춰 불편을 주는 것을 방지하겠다는 것이다. 과학기술정보통신부는 지난 8일 오후 세종청사에서 카카오 노조의 파업 예고에 대비한 카카오 측과의 점검 회의를 개최해 서비스 연속성 및 안정성 확보 방안을 점검했다. 국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 지난달 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 개최하고 성과급제 개선을 촉구했다. [사진= 정승원 기자] 앞서 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 오는 10일 부분 파업과 함께 판교역 집회를 예고한 바 있다. 회의에는 최우혁 과기정통부 정보 보호 네트워크정책실장과 카카오 서영훈 부사장이 참석했으며 카카오톡, 카카오맵 등 국민 생활과 밀접한 주요 디지털 서비스의 안정적 운영을 위한 대응 방안과 비상 대응체계 등을 논의했다. 양측은 서비스의 운영 상황을 지속해서 점검(모니터링)하고 장애 발생 시 신속한 상황 공유와 대응이 이뤄질 수 있도록 협력체계를 유지하기로 했다. 최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 "국민 다수가 이용하는 디지털 이음터(플랫폼) 서비스의 안정성은 매우 중요한 사안"이라며 "국민 불편이 발생하지 않도록 서비스 연속성과 안정성 확보에 최선을 다해 줄 것을 당부했다"고 밝혔다. 과기정통부는 앞으로도 주요 디지털 서비스의 운영 상황을 면밀히 점검하고 국민 생활에 영향을 미칠 수 있는 서비스 장애 예방 및 대응에 만전을 기할 계획이다. origin@newspim.com 2026-06-09 08:31

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동