중동전쟁에 플라스틱·섬유업계 타격…노동부, 고용유지 지원 확대

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21일 비상고용노동상황점검회의 개최

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 중동 상황 장기화로 플라스틱·섬유업계가 원자재 상승 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다. 고용노동부는 고용위기 확산 방지를 위한 고용유지지원금 요건 완화 및 한도 확대, 고용유지 패키지 지원 등이 필요하다는 업계 의견을 들었다.

노동부는 21일 권창준 차관 주재 제8차 비상고용노동상황점검회의를 열었다고 밝혔다. 회의는 플라스틱·섬유업계와 함께 중동전쟁 장기화가 업계에 미치는 영향을 살피고 현장 의견을 들어 고용위기 확산 방지 지원책을 수립하기 위해 마련됐다.

업계에서는 한국플라스틱산업협동조합, 한국섬유산업연합회, 플라스틱·섬유산업 기업 대표 등이 참석했다.

플라스틱·섬유업계는 중동전쟁이 고용위기로 확산되지 않도록 정부 지원 강화를 요청했다. 고용유지지원금 요건 완화 및 한도 확대, 고용보험료 납부유예, 특별고용지원업종 또는 고용위기지역 지정을 통한 고용유지 패키지 지원을 건의했다.

중소기업의 비중이 높은 업계 특성상 인력 공백 부담이 큰 점을 언급하면서 산업 지속성을 위해 청년 구직자 유입 등을 통한 인력난 해소가 필요하다고 전했다.

정부세종청사 고용노동부 전경 [사진=고용노동부]

노동부는 고용유지지원금을 다각적으로 개편해 기업의 고용유지 노력을 적시에 지원한다는 방침이다. 정부는 지난 6일부터 고무·플라스틱 제조업은 매출액 요건을 충족하지 않더라도 지원대상으로 인정하여 지원하고 있다.

지난 12일부터는 유급고용유지 조치시 지원요건을 개편해 사업 전체가 아닌 일부 직원 또는 부서를 대상으로 하는 고용유지조치에도 대응하고 있다. 영세사업장의 행정부담을 고려해 개별 사업장에서 작성한 신청 서류를 협동조합 등 사업주단체가 취합하여 일괄 제출하는 것도 가능하다.

고용위기 확산시 특별고용지원업종 지정 여부를 신속 검토한다. 노동부는 앞서 현장의 고용위기를 민감하게 포착할 수 있도록 특별고용지원업종 지정 요건도 개선했다. 이 같은 변화를 현장에서 체감할 수 있도록 플라스틱·섬유업계가 특별고용지원업종 지정 신청시 관련 절차에 따라 조속히 요건 충족여부를 검토한다.

청년 구직자 등 유입을 위한 지원에도 힘쓴다. 노동부는 청년일자리도약장려금을 통해 비수도권 중소·중견기업 취업 청년에 대해서는 인센티브를 지원하고, 청년들이 중소기업에 취업해 근속할 수 있도록 재정지원을 포함한 다양한 지원을 실시하고 있다.

플라스틱·섬유산업이 밀집한 권역을 중심으로 일자리 수요데이 등 채용지원서비스도 집중 제공할 계획이다.

권 차관은 "당장은 체감되는 고용위기가 없더라도 작은 징후가 큰 고용충격으로 이어질 수 있는 만큼, 위기 가능성을 선제적으로 포착하고, 고용불안이 확산되기 전에 면밀히 대응하겠다"고 밝혔다.

sheep@newspim.com