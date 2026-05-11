고용보험 가입자 4개월 연속 20만명대 증가…청년 고용 부진 지속

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서비스업 가입자 증가 및 제조·건설 감소세 유지

청년 고용보험 가입자 규모는 44개월 연속 하락

신규 구인 늘어 구인배수 증가했지만 '회복' 아직

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 전체 고용보험 가입자가 4개월 연속 20만명대 늘면서 전반적인 지표는 양호한 추세를 보였으나, 일부 산업과 청년층 고용 등은 부진한 수준을 이어가고 있는 것으로 나타났다.

고용노동부가 11일 발표한 2026년 4월 고용행정 통계로 본 노동시장 동향 결과에 따르면 지난달 고용보험 상시가입자 수는 1580만7000명으로 집계됐다.

가입자 규모는 지난해 같은 달보다 26만9000명(1.7%) 늘어난 수준으로, 가입자 수 증가 폭은 4개월 연속 20만명 후반대를 기록했다. 올해 1월 가입자 증가 폭은 26만3000명, 2월 25만9000명, 3월 26만9000명이었다.

◆ 청년 고용보험 가입자 44개월 연속 감소…인구 줄고 고용률도 하락

산업별로 보면 서비스업이 전반적인 가입자 증가 추이를 견인하는 기존 경향이 유지됐다.

2026년 4월 고용행정 통계로 본 노동시장 동향 [자료=고용노동부]

지난달 서비스업 고용보험 가입자는 1107만1000명으로 전년 동월 대비 28만4000명(2.6%) 늘었다. 이 중 보건복지업에서 11만7000명이 늘면서 서비스업 증가세 대부분을 차지했고, 숙박음식(5만4000명)과 사업서비스업(2만6000명) 등이 뒤를 이었다.

제조업 가입자 수는 384만1000명으로 전년 동월보다 8000명(-0.2%) 줄면서 11개월 연속 감소세를 보였다. 전자·통신, 식료품, 기타운송장비 등에서는 가입자가 늘어난 반면 금속가공, 섬유제품, 고무·플라스틱 등에서 감소했다.

건설업 가입자 규모는 74만6000명으로 확인됐다. 1년 전보다 8800명 줄면서 33개월 연속 하락세를 이어갔으나 감소 폭 자체는 줄어든 것으로 나타났다.

연령대별 고용보험 가입자도 29세 이하와 40대가 줄고 나머지 연령대에서 늘어나는 기존 추이가 이어졌다. 29세 이하는 제조업(-2만7000명), 정보통신업(-1만5000명), 보건복지업(-1만1000명), 도소매업(-1만명) 등에서 감소했다. 40대는 건설업(-1만1000명), 제조업(-6000명), 도소매업(-5000명) 등에서 줄었다.

2026년 4월 고용행정 통계로 본 노동시장 동향 [자료=고용노동부]

천경기 노동부 미래고용분석과장은 "청년 가입자 수는 2022년 9월 이후 44개월 연속 감소하고 있다"며 "인구 감소와 2024년 5월 이후 청년 고용률 하락의 영향"이라고 설명했다.

◆ 구인배수 작년보다 올랐지만 아직 회복 단계 진입 못해

구직자 1인당 일자리 수를 의미하는 구인배수는 0.45로 전년 동월 0.43보다 소폭 상승했다. 지난해보다 증가한 수준이지만, 역대 4월 구인배수와 비교하면 아직 통상 수준을 회복하지 못했다는 평가다.

구인배수 상승은 신규 구인이 17만4000명으로 9000명(5.6%) 늘어난 영향으로 해석됐다. 신규 구직은 38만8000명으로 2000명(0.5%) 증가했다.

신규 구직은 29세 이하(4500명), 30대(1400명), 60세 이상(1900명) 등에서 늘어났다. 신규 구인은 보건복지(4200명), 제조(2100명), 사업서비스(1900명) 등에서 증가한 것으로 나타났다.

2026년 4월 고용행정 통계로 본 노동시장 동향 [자료=고용노동부]

천 과장은 "구인배수 0.45라는 숫자는 지난해보다 좋아졌지만, 연간 평균치로 볼 때 0.56 정도 가 줘야 한다"며 "지난 3년간 지속 감소했다가 최근 2개월 연속 구인이 증가했다. 장기 감소 영향을 고려할 때 아직 회복으로 보기 어렵다"고 부연했다.

구직급여 지급자 수와 신규 신청자, 총지급액은 모두 지난해보다 줄어든 것으로 나타났다. 총지급액은 1조1091억원으로 전년 동월보다 480억원(-4.1%) 감소했다.

지급자 수는 66만7000명으로 같은 기간 3만4000명(-4.9%) 줄었다. 신규 신청자는 건설업 중심으로 줄어 3000명(-2.7%) 감소한 10만명으로 확인됐다.

sheep@newspim.com