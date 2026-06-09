김재준 군산시장 당선인, 실무형 인수TF 출범

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당선인 직접 총괄팀장 맡아 현안 점검과 시정 로드맵 수립

5개 분과·정책자문단 구성 통한 효율적 시정 인수체계 구축

[군산=뉴스핌] 이백수 기자 = 김재준 군산시장 당선인이 형식적 인수위원회 대신 실무 중심의 '민선 9기 인수TF'를 구성하고 본격적인 시정 인수 작업에 나선다고 9일 밝혔다.

김 당선인은 오는 10일부터 군산콘텐츠팩토리에 업무 공간을 마련하고 인수TF 활동을 시작한다.

김재준 군산시장 당선인이 실무 중심의 '민선 9기 인수TF'를 구성했다.[사진=김재준 캠프]2026.06.09 lbs0964@newspim.com

이번 인수TF는 김 당선인이 직접 총괄팀장을 맡아 시정 현안과 미래 비전 수립을 진두지휘하는 방식으로 운영된다. 형식적인 절차를 최소화하고 실질적인 시정 인수와 정책 준비에 집중하겠다는 의지가 반영됐다.

특히 대규모 인수위원회 운영에 따른 예비비 편성 등 재정 부담을 줄여 예산 절감과 행정 효율성을 높이는 데 중점을 뒀다.

인수TF는 김봉곤 전 군산시 문화관광국장이 총괄간사를 맡아 공직사회와의 협력과 업무 파악을 지원한다. 조직은 혁신행정과 경제산업, 문화관광, 시민복지, 안전건설 등 5개 분과로 구성됐으며, 각 분야 전문가들이 참여해 공약 이행과 시정 운영 방향을 구체화할 계획이다.

또 정책 완성도를 높이기 위해 분야별 전문가로 구성된 정책자문단도 별도로 운영한다.

김재준 당선인은 "민선 9기 군산시정은 출범 첫날부터 공백 없이 일하는 시정을 구현하기 위해 실무형 인수TF를 구성했다"며 "시민과 함께 다시 뛰는 군산을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

다음은 민선 9기 군산시장직 인수TF 명단이다.

▲총괄팀장 = 김재준 군산시장 당선인

▲총괄간사 = 김봉곤(전 군산시 문화관광국장·호원대학교 실용음악학부 교수)

▲혁신행정분과 = 양해면 팀장(호원대학교 경영학과 교수), 이연화(군산시의원), 최일진(농협 근무·예산회계)

▲경제산업분과 = 박재필 팀장(군산대학교 금융부동산경제학과 교수·한국경제통상학회장), 조상만(군산대학교 해양생명과학과 교수), 송상호(민주노총)

▲문화관광분과 = 최부헌 팀장(호원대학교 공연미디어학부 교수), 박양기(전 시민예술촌장), 김찬우(군산청년조합 커뮤니티센터 대표)

▲시민복지분과 = 윤진주 팀장(호원대학교 아동복지학과 교수), 권혁주(장애인·복지 전문가), 오주영(군산시자활복지센터장)

▲안전건설분과 = 이성관 팀장(군산대학교 자율전공학부 교통토목안전 교수), 강동일((사)대학안전종사자협회 소방청 심의위원·전 소방서장), 김춘식(시민사회 활동가)

▲정책자문단 = 김원태(문화관광 분야·전 경실련 대표·목사), 채정연(경제산업·청년 분야), 송진희(문화관광 분야·공연예술 활동가), 송정임(시민복지 분야·영유아·저출산·시니어 정책 전문가), 강훈(안전건설 분야·환경 전문가), 신길섭(안전건설 분야·항만 전문가)

lbs0964@newspim.com