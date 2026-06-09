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온누리상품권 사용처 개편…연매출 30억 초과 가맹점 제외

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  • 중소벤처기업부가 9일 온누리상품권 제도 개편안을 의결했다
  • 연매출 30억원 초과 점포·병원·법무·회계 등은 가맹 제한·등록 취소된다
  • 부정유통 시 부당이득 3배 과징금·과태료 부과하고 가맹 갱신은 10월 전후 진행된다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

병원·법무·회계업도 등록 제한
부정유통 과징금 최대 3배 부과
7월 19일부터 가맹점 갱신 접수

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 온누리상품권 사용처가 영세 가맹점 중심으로 재편된다. 연매출 30억원을 초과하는 점포는 온누리상품권 가맹점 등록이 제한되며, 병원과 법무·회계 관련 업종도 사용처에서 제외된다. 부정유통에 대한 제재도 대폭 강화된다.

중소벤처기업부는 이 같은 내용을 담은 '전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 시행령' 개정안이 9일 국무회의에서 의결됐다고 밝혔다. 개정안은 오는 17일부터 시행된다.

개정안에 따르면 시행일 이후 시장과 골목형상점가 상인이 직전 사업연도 매출액 또는 온누리상품권 환전액이 30억원을 초과하면 온누리상품권 가맹점으로 등록할 수 없다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부] 2023.04.19 victory@newspim.com

등록 제한 업종도 확대된다. 기존 제한업종에 더해 ▲보건업(병·의원, 한의원 등) ▲수의업 ▲회계·세무 관련 서비스업 ▲법무 관련 서비스업 ▲사행시설 관리·운영업이 추가된다.

신청 당시에는 요건을 충족해 등록됐더라도 이후 매출액 등이 기준을 넘거나 제한업종에 해당하는 것으로 확인되면 가맹점 등록이 취소된다. 다만 시행일 이전 등록된 가맹점은 최초 갱신 전까지 새 기준을 적용받지 않는다.

부정유통에 대한 처벌도 강화된다. 물품이나 용역 거래 없이 온누리상품권을 수취하거나 환전한 경우, 실제 매출액보다 부풀린 거래를 통해 환전한 경우 등에는 부당이득금의 최대 3배 이내 과징금이 부과된다.

또 ▲가맹점 외 장소 또는 비대면 방식으로 온누리상품권 결제를 받는 행위 ▲소비자로부터 받은 온누리상품권을 다른 가맹점에서 재사용하는 행위 ▲비가맹점이 온누리상품권을 수취하는 행위 등에 대해서도 과태료를 부과한다.

중기부는 유효기간 만료가 임박한 가맹점을 대상으로 갱신 신청도 받는다. 온누리상품권 가맹점 유효기간은 3년으로, 현재 등록 가맹점의 절반 이상이 오는 10월 만료될 예정이다.

갱신 신청은 만료일 3개월 전부터 10일 전까지 가능하다. 10월 19일 만료 예정 가맹점은 7월 19일부터 10월 9일까지 신청할 수 있다. 신청은 온누리상품권 가맹점 플랫폼 또는 관할 지방중소벤처기업청을 통해 가능하다.

김정주 중기부 소상공인정책관은 "이번 시행령 개정을 통해 온누리상품권이 영세상인의 매출 증대에 더욱 도움이 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 온누리상품권이 전통시장과 골목상권의 매출 확대와 지역경제 활성화에 기여할 수 있도록 지속적으로 제도를 보완해 나가겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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