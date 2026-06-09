베이비몬스터 '슈가 허니 아이스 티', 뮤비 조회수 2000만 돌파

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 와이지엔터테인먼트 그룹 베이비몬스터가 신곡 '슈가 허니 아이스 티(SUGAR HONEY ICE TEA)'로 유튜브 일일 최다 조회수 1위를 기록했다.

9일 YG엔터테인먼트에 따르면 베이비몬스터의 새 디지털 싱글 '슈가 허니 아이스 티' 뮤직비디오는 이날 오전 2시께 유튜브에서 2000만 뷰를 돌파했다. 이는 공개된 지 약 26시간 만의 기록이다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 베이비몬스터. [사진=YG엔터테인먼트] 2026.06.09 alice09@newspim.com

신곡 뮤직비디오는 다채로운 스타일링에 녹아든 멤버들의 눈부신 비주얼은 물론, 온갖 가십에도 당당하게 나아가는 모습을 재치 있게 풀어낸 스토리로 인기몰이 중이다.

베이비몬스터 특유의 자신감 넘치는 애티튜드에 과감하고 독특한 연출이 어우러져 호평을 받고 있다.



실제 해당 뮤직비디오는 공개와 동시에 폭발적인 호응을 얻으며 유튜브 월드와이드 트렌딩 1위로 직행했고, '24시간 내 가장 많이 본 동영상'에 올랐다.

기세를 몰아 베이비몬스터는 오는 10일 오후 6시 '슈가 허니 아이스 티' 퍼포먼스 비디오를 공개하고 상승세에 박차를 가할 예정이다.

베이비몬스터는 신곡 활동에 이어 오는 26일부터 28일까지 서울 잠실실내체육관에서 두 번째 월드투어의 포문을 연다.

이후 일본, 아시아, 북미, 유럽, 남미 등 총 18개 도시·27회차 공연을 통해 전 세계 팬들과 호흡한다.

alice09@newspim.com